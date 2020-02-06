Williams, 2020 F1 aracını ilk kez çalıştırdı

Williams, Oxfordshire’daki fabrikasında takım çalışanları ve takımın kurucusu Sir Frank Williams’ın önünde yeni FW43’ü ilk kez çalıştırdı.

2019’da çok kötü bir sene geçiren ve testlerin ilk bölümünü kaçıran Williams, bu sefer yeni aracını şimdiden hazır hale getirmiş görünüyor.

Takım, yeni aracı FW43’ü resmi olarak 17 Şubat’ta dijital olarak tanıtacak.

George Russell 2020’de de takımda devam edecekken, İngiliz sürücünün takım arkadaşı geçtiğimiz sene Formula 2’yi ikinci sırada tamamlayan Nicholas Latifi olacak.