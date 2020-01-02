Williams geride kalan iki yılda gridin en yavaş takımıydı ve bu yıl sadece bir puan alarak sezonu son sırada tamamlayabildiler.

İngiliz ekip, erken bir noktada 2020 aracının gelişimine başladı ve gelecek yıl yeniden orta grubun önüne yaklaşmanın hesaplarını yapıyor.

Şimdilik takımın bu hedefiyle ilgili soru işaretleri bulunsa da, Claire Williams 2020 aracının gelişiminden memnun olduklarını ve gelecek yıl bir adım ileri gitmek istediklerini söyledi.

"İki zorlu yıl geçirdik ancak iki zor yıl, takımın gerçek durumunu yansıtmıyor. Bu yıl takımda olağanüstü bir dayanıklılık ve azim seviyesi vardı. Herkes işleri tersine çevirmek için çok sıkı bir çaba gösterdi."

"En başından beri tüm bunların vakit alacağını ve tek bir çırpıda durumun değişmeyeceğini söylemiştim. Bu zaman alıyor. Ancak takım, son 14 ay içinde önemli bir dönüşüm geçirdi ve bu işin karşılığını şimdi almaya başlıyoruz."

"Her takımın iyi ya da kötü bazı hedefleri var. Bizim de gelecek yılla ilgili hedeflerimiz var. Bu hedeflerden ve şu anda bulunduğumuz yerden memnunuz ve rahatız. Ancak herhangi bir takım için ortaya koydukları hedefe ulaşmak hiçbir zaman kolay değildir."

"Aracı teste hazır hale getirmek önemli bir zorlu, ancak önümüzdeki yıl tam olarak bunu yapmamız gerekiyor ve FW43'in bu yıla kıyasla daha iyi olacağından eminiz. Gelişiminden memnunuz."

"Fabrikada çok fazla çalışıyoruz ve hepimiz her şeyin doğru gittiğinden emin olmaya çalışıyoruz. George ve Nicholas'a yeteneklerini gösterebilecekleri bir araç verdiğimizden emin olmalıyız."