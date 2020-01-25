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Formula 1 / Son dakika

Williams, 2020 aracını 17 Şubat'ta tanıtmayı planlıyor

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Williams, 2020 aracını 17 Şubat'ta tanıtmayı planlıyor
25 Oca 2020 16:46

RaceFans, Williams Formula 1 takımının, 2020 Formula 1 sezonunda kullanacağı yeni aracı 17 Şubat'ta tanıtacağını öğrendi.

2020 Formula 1 kış testlerinin başlamasına 1 aydan az bir süre kaldı ve artık lansman tarihleri yaklaşıyor.

Şimdiye kadar Ferrari, McLaren, Mercedes, Renault, Alfa Romeo, Alpha Tauri ve Racing Point yeni araçlarının lansman tarihini açıklamıştı.

Red Bull'un 12 ya da 13 Şubat'ta lansman yapması bekleniyor ve Haas'ın da 19 Şubat'ta lansman yapacağı neredeyse kesin gibi.

Ancak geçen yılı sonuncu bitiren Williams'ın ne zaman lansman yapacağıyla ilgili hiçbir net bilgi yoktu.

Bununla birlikte RaceFans, İngiliz ekibin 2020 Formula 1 aracını 17 Şubat'ta yapacağı lansman etkinliğiyle tanıtacağını duyurdu.

Takım, 17 Şubat'taki lansmanda 2019 aracının üzerinde renk düzenini tanıtacak. Aynı dakikalarda çevrimiçi olarak, 2020 F1 aracının da hem renk düzeni hem de tasarımı tanıtılacak.

Bununla birlikte yeni şasi, somut şekilde ilk kez Barcelona testinde görülecek.

Çeviri: İnci Beğen

Lansman tarihleri:

Tarih Takım Yer/ Saat
11 Şubat 2020 Italy Ferrari Italy Reggio d'Émilie, 18:30
12 Şubat 2020 France Renault France Paris
12 Şubat 2020 Austria Red Bull ?
13 Şubat 2020 United Kingdom McLaren United Kingdom Woking
14 Şubat 2020 Germany Mercedes United Kingdom Silverstone
14 Şubat 2020 Italy AlphaTauri Austria Salzbourg, 19:00
17 Şubat 2020 United Kingdom Racing Point Austria Mondsee, 14:30
17 Şubat 2020 United Kingdom Williams ?
19 Şubat 2020 Amerika Birleşik Devletleri Haas Spain Barcelona
19 Şubat 2020 Italy Alfa Romeo Spain Barcelona, 10:15

*Williams, Haas ve Red Bull resmi değil.

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