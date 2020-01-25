Williams, 2020 aracını 17 Şubat'ta tanıtmayı planlıyor
RaceFans, Williams Formula 1 takımının, 2020 Formula 1 sezonunda kullanacağı yeni aracı 17 Şubat'ta tanıtacağını öğrendi.
2020 Formula 1 kış testlerinin başlamasına 1 aydan az bir süre kaldı ve artık lansman tarihleri yaklaşıyor.
Şimdiye kadar Ferrari, McLaren, Mercedes, Renault, Alfa Romeo, Alpha Tauri ve Racing Point yeni araçlarının lansman tarihini açıklamıştı.
Red Bull'un 12 ya da 13 Şubat'ta lansman yapması bekleniyor ve Haas'ın da 19 Şubat'ta lansman yapacağı neredeyse kesin gibi.
Ancak geçen yılı sonuncu bitiren Williams'ın ne zaman lansman yapacağıyla ilgili hiçbir net bilgi yoktu.
Bununla birlikte RaceFans, İngiliz ekibin 2020 Formula 1 aracını 17 Şubat'ta yapacağı lansman etkinliğiyle tanıtacağını duyurdu.
Takım, 17 Şubat'taki lansmanda 2019 aracının üzerinde renk düzenini tanıtacak. Aynı dakikalarda çevrimiçi olarak, 2020 F1 aracının da hem renk düzeni hem de tasarımı tanıtılacak.
Bununla birlikte yeni şasi, somut şekilde ilk kez Barcelona testinde görülecek.
Çeviri: İnci Beğen
Lansman tarihleri:
|Tarih
|Takım
|Yer/ Saat
|11 Şubat 2020
|Ferrari
|Reggio d'Émilie, 18:30
|12 Şubat 2020
|Renault
|Paris
|12 Şubat 2020
|Red Bull
|?
|13 Şubat 2020
|McLaren
|Woking
|14 Şubat 2020
|Mercedes
|Silverstone
|14 Şubat 2020
|AlphaTauri
|Salzbourg, 19:00
|17 Şubat 2020
|Racing Point
|Mondsee, 14:30
|17 Şubat 2020
|Williams
|?
|19 Şubat 2020
|Haas
|Barcelona
|19 Şubat 2020
|Alfa Romeo
|Barcelona, 10:15
*Williams, Haas ve Red Bull resmi değil.
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Williams, 2020 aracını 17 Şubat'ta tanıtmayı planlıyor
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