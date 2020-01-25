Williams, 2020 aracını 17 Şubat'ta tanıtmayı planlıyor

2020 Formula 1 kış testlerinin başlamasına 1 aydan az bir süre kaldı ve artık lansman tarihleri yaklaşıyor.

Şimdiye kadar Ferrari, McLaren, Mercedes, Renault, Alfa Romeo, Alpha Tauri ve Racing Point yeni araçlarının lansman tarihini açıklamıştı.

Red Bull'un 12 ya da 13 Şubat'ta lansman yapması bekleniyor ve Haas'ın da 19 Şubat'ta lansman yapacağı neredeyse kesin gibi.

Ancak geçen yılı sonuncu bitiren Williams'ın ne zaman lansman yapacağıyla ilgili hiçbir net bilgi yoktu.

Bununla birlikte RaceFans, İngiliz ekibin 2020 Formula 1 aracını 17 Şubat'ta yapacağı lansman etkinliğiyle tanıtacağını duyurdu.

Takım, 17 Şubat'taki lansmanda 2019 aracının üzerinde renk düzenini tanıtacak. Aynı dakikalarda çevrimiçi olarak, 2020 F1 aracının da hem renk düzeni hem de tasarımı tanıtılacak.

Bununla birlikte yeni şasi, somut şekilde ilk kez Barcelona testinde görülecek.

Çeviri: İnci Beğen

Lansman tarihleri:

Tarih Takım Yer/ Saat 11 Şubat 2020 Ferrari Reggio d'Émilie, 18:30 12 Şubat 2020 Renault Paris 12 Şubat 2020 Red Bull ? 13 Şubat 2020 McLaren Woking 14 Şubat 2020 Mercedes Silverstone 14 Şubat 2020 AlphaTauri Salzbourg, 19:00 17 Şubat 2020 Racing Point Mondsee, 14:30 17 Şubat 2020 Williams ? 19 Şubat 2020 Haas Barcelona 19 Şubat 2020 Alfa Romeo Barcelona, 10:15

*Williams, Haas ve Red Bull resmi değil.