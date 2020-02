Williams, 2019 ile karşılaştırıldığında "tanınamaz" bir halde

Williams 2019 sezonu ile beraber F1 tarihindeki en kötü senesini geçirdi, takım sezon boyunca çok yavaş bir tempoya sahipti ve orta sıra takımlarıyla bir rekabet içine giremedi.

İngiliz takım ikinci sene üst üste markalar şampiyonasını son sırada tamamlamıştı ancak geçen senenin başındaki testlerde olan sorunlarla beraber, takım içindeki sistem değiştirildi.

Bu sene itibariyle takım sezon öncesi testlere daha iyi bir başlangıç yaptı, piste geçirdikleri 4 günlük test zamanından önce bir film günü testi de yaptı.

Williams'ın 2020 senesindeki hedefleri sorulduğunda takım patronu vekili Claire Williams, içeride yapılan değişikliklerin piste yansımasını istediğini söyledi:

"An itibariyle hala yaralarımızı sarma sürecindeyiz ve bunu yapmak için hala çalışma üzerindeyiz.

"Bana göre Grove'da, perde arkasında çalışan herkes ile beraber büyük bir değişime girdik ve şu anda bu değişimin karşılığını pistte görmek istiyoruz.

"Yaptığımız iş, eskiden olduğumuz yere göre çok farklı bir yerde, gerek kararlar olsun, gerek bünye olsun, 2018'de yaptığımız araç inşası ve dizaynı şimdikinden çok ama çok daha farklı.

"Yaptığımız değişikliklerin takımdaki herkes tarafından desteklenmesi çok hoşuma gitti ve sanırım yaptığımız değişikliklerin ödüllerini şimdiden almaya başladık.

"Williams olarak gideceğimiz daha çok yolumuz var."

Williams'ın 2019'da yaşadığı çoğu sorun aracın geç bir araya getirilmesi nedeniyle oluştu, ki takım geçen seneki sezon öncesi testlerin ilk iki buçuk gününü de kaybetmişti.

Takım 2020 aracının parçalarında, eskiden yaptıkları hataları tekrarlamamak için dışarıdan destek aldı ve projeyi yetiştirmek için yeni bir değerlendirme sistemi geliştirdi.

Williams şu açıklamada bulundu: "Tüm aşamaları düzenlemek için her taşın altına baktık ve gereken değişimleri yaptık.

"Şu anda odaklandığımız belirli ana alanlar var, bu yüzden detaylı bir planı ortaya koymak yapmamız gereken bir şeydi.

"Şu anda planladığımız takım düzeninde, bireylerin odaklandıkları yönetimin belli alanlarında dizayna önce, aeroya ise işin bitimine doğru bakıyoruz.

"Planlama durumu daha önce takımda olan bir şey değildi. Geçen seneki düşüşümüzün en büyük sebebi de buydu, aracı testlere getirememek.

"Takımdaki farkları hissediyorsunuz, tüm departmanlar arasında daha iyi bir iletişim var. Bu ruha her zaman sahiptik, ancak şu anda öncekinden daha fazla."