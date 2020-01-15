Williams: "2020 aracı, çarpışma testlerini ilk denemesinde geçti"

Grove merkezli takım, geçen sezon testlere yetiştirilemedi, araç yarışmaya başladığında da

çok geride kaldı.

Ancak 2019 boyunca kendi yapısını ve süreçlerinin revizyonunu takip eden ekip, 2020

tasarımı için belirlediği zorlu hedefleri tamamlamanın iyi bir hedef olduğunu düşünüyorlar

ve tüm göstergelere göre aracın bu yıl testleri için gecikmeyeceğini belirttiler.

Çarşamba günü Tel Aviv'de yaptığı konuşmada Roy Nissany'i test pilotu olarak açıklayan takım yöneticisi Claire Williams, ekibin bulunduğu durum hakkında iyimser olduğunu söyledi ve ekledi: “Kış mevsiminde, özellikle de aero çevresinde tempo bulma ve daha sonrasında da bazı

mekanik konularda kendimize gerçekten zor hedefler koyduk ve bunlar iyi ilerliyor.”

“Açıkçası an itibariyle ilk amacımız arabayı zamanında test etmek - daha önce getirmiş

olmamız ilk amacımız ama ışıklar yeşile döndüklerinde aracımız orada olmalı. Bunun

olacağına dair mutlak güvenim var.”

Bu yılki durumdaki önemli farklılıklardan biri, Williams'ın çarpışma testi programını

yönetmesinin değişimi.

Williams, “Bir şeyler ters giderse, iyi olduğumuzu ve orada bir miktar örtüşmemizi sağlamak

için kendimize çok fazla beklenmedik zaman koyduk.”

“Bizim için ilk başarımız tüm kaza testlerini geçmemiz oldu, ve çoğunu ilk denemede geçtik,

geçen sene 6.denemede bile geçememiştik."

“Bu [başarısız] açık bir şekilde sisteme daha fazla baskı yapıyor çünkü o zaman arabayı

çıkarmaya endişe etmek yerine bir çarpışma testi yapmaya daha endişe etmek zorundasınız.

Bu kış bizim için iyi bir kilometre taşı oldu.”

Ancak ekibin kış boyunca yaptığı çalışmalara olan güvenine rağmen, Williams önümüzdeki

sene için şansı konusunda kesin bir tahmin yapmak istemedi.

Williams “Perde arkasında ne kadar iş yaptığımızı herkes biliyor ve benim için herkesi davet

edemememiz, Williams'ta gerçekleşen dönüşümü gösterememiz bir hayal kırıklığı noktası”

dedi.

“Ama her zaman söyledim, bu bir yolculuk. Geçen sene başladık ve yılın ikinci yarısında

aradaki boşluğu düzenli olarak kapattığımız zaman meyveleri toplamaya başladık, ama yine

de bir sezon boyunca yapabileceğimiz çok şey var.

“Önümüzdeki sezona baktığımızda, kış boyunca bir araya getirmeyi başardığımız ve

getirdiğimiz arabanın neler yapacağımız, aerodinami verilerine ve korelasyona dayanıyor.

Ancak piste çıkmadığınız sürece hiçbir şeyden emin olamazsınız, bu yüzden nerede

olduğumuzu Şubat ayında olacak olan testimize kadar beklemek ve görmek zorundayız.

“Ama ilerleme kaydetmeliyiz. Yapabileceğimize inanıyorum, ancak henüz

tanımlayamadığımız bir seviyedeyiz, çünkü rakiplerimizin ne yaptığını bilmiyoruz.” diyerek

açıklamasını bitirdi.

Çeviri: Efe Kahya