Williams: "2018, 2019'a kıyasla 'daha şoke edici' bir sezondu"

George Russell, geçen yıl Formula 2'de şampiyon olmuş ve ertesi sezonu için Williams'la anlaşmıştı. Ancak takım sezon boyunca sadece bir puan topladı ve Russell, sezonu puansız şekilde tamamlayan tek isimdi.

21 yaşındaki Britanyalı pilot, 2019'da çok fazla şey öğrendiğini söyledi ve gelecek yıl için umutlu konuştu.

"İlk Formula 1 sezonum iyi geçti, ancak herkesin isteyeceği veya hayal edebileceği bir sezon olmasa da, birkaç iyi yarışım ve iyi sıralama turlarım vardı. Diğer tarafta benim için kötü geçen birkaç yarış da oldu."

"Gelecek yıla bakarsak, F1'de neredeyse hiçbir şeyin bir günden diğerine değişmeyeceğini biliyoruz. Bu tür şeylerde çok fazla zamana ihtiyaç var ve bunu çabucak fark ettim."

"Büyük resim bu, hepimiz takıma yardım etmeye çalışmalıyız. Daha iyi olacağımızdan şüphem yok, ancak yapabileceğimiz tek şey elimizden gelenin en iyisini yapmak ve aracın daha da hızlı olmasını sağlamak. Bu yüzden bunun, 2020'de bizi nereye götüreceğini göreceğiz."

"2019'da çok şey öğrendim ve bence bunu 2020'ye taşımalı ve zayıf yönlerim üzerinde çalışmalıyım. 2020'yi sabırsızlıkla beklemem gereken için pek çok sebep var."

Claire Williams ise 2019'un zor geçtiğini kabul etse de, 2018 kadar şoke edici bir yıl olmadığını söyledi.

"Nerede olduğumuzu ve ne olacağını önceden biliyorduk. Bu yüzden 2018 kadar büyük bir şok olduğunu söyleyemem.

"Bu yıl yeni nesli temsil eden büyük bir grupla tanıştık. Şimdi açık şekilde eski ve yeni nesle sahibiz; onların birbirleriyle çalıştığını görmek harika."

"George yeteneklerini gösterebilmeleri adına daha iyi araçlara sahip sürücüler [Albon ve Norris] ile beraber büyüdü. Ama ne yazık ki, George -bu yıl- bunu buna sahip olamadı, ama onun da zamanının geleceğini biliyor. Sadece 21 yaşında ve bu F1'deki ilk yılıydı. Mükemmel bir performans gösterdiğini ve sadece birkaç hata yaptığını görebilirsiniz. Sıralama turlarında neler başarabileceğini bilmek bizi motive ediyor."