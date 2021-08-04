Williams, 18 inç lastikleri test etmeyecek

Formula 1'de gelecek yılla birlikte yeni araçlara geçilecek ve araçların jant büyüklüğü de 18 inçe çıkacak.

Pirelli, bu yeni döneme hazırlanmak adına özel testler yapıyor ve sezon öncesi yayınladığı test programında, bu yıl 10 takımdan 9'uyla test yapacağını açıklamıştı. Williams ise bu testlere katılmama kararı aldı.

Takımlar, 18 inç lastikleri test edebilmek için 2018 veya 2019 araçlarını, bu lastiklere uygun şekilde revize ediyorlar ve bu da belli masrafa yol açıyor. Dorilton Capital'e satılmadan önce zorlu bir dönemden geçen İngiliz ekip, tam da bu sebepten ötürü testlere katılmama kararı almıştı.

Bununla beraber takımın teknik direktörü FX Demaison, RaceFans'a verdiği demeçte, Aralık ayında Abu Dhabi'de gerçekleştirilecek sezon sonu testinde yeni lastikleri test etmek adına araç hazırlayıp hazırlamayacaklarına bakacaklarını belirtmişti.

Ancak araç performans şefi Dave Robson, Macaristan Grand Prix'si hafta sonunda verdiği demeçte, bunun mümkün olmadığını belirtti.

RaceFans'e konuşan Robson, "Abu Dhabi'de 18 inç lastik testine uygun bir araca sahip olmayacağız."

"En ideali böyle bir araca sahip olmak, sürüş yapmak ve [lastikleri] kendi kendimize öğrenmeye çalışma olurdu. Fakat hazırlamamız gereken parçaları vb. gibi pek çok şeyi çok daha önceden halletmemiz gerekiyordu ve o zaman bunu yapacak zamanımız ya da kaynağımız yoktu."

"Dolayısıyla bu, uzun zaman önce alınan ve artık geri dönüşü olmayan bir karar." dedi.

Robson, Pirelli'den lastiklere dair bilgiler aldıklarını ve gelecek yıl bu konuda dezavantajlı duruma düşmemeyi umduklarını söyledi.

"Pirelli'den bu konuda yeterli miktarda veri alıyoruz ve lastiklerle ilgili laboratuvar testleri yapabiliyoruz. Bu yüzden küçük bir dezavantaj olsa bile bence bunu oldukça hızlı bir şekilde telafi edeceğiz."

George Russell, Williams FW43B, Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images