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Will.i.am: "Hamilton'ın her konuda bu kadar yetenekli olması haksızlık"

Popüler rapçi Will.i.am, esprili bir dille Lewis Hamilton'a yetenek konusunda "bu kadar cömert davranılmasının" adil olmadığını düşünüyor.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
Yayın tarihi
Will.i.am American rapper and singer-songwriter

Formula 1'in dünya çapında pek çok taraftarı var, ancak bu sporun popülaritesi son zamanlarda Amerika'da patlama yaşadı.

Lewis Hamilton, Formula 1'deki popülaritesini müzik endüstrisi de dahil olmak üzere pek çok alana taşıyarak giderek daha fazla insanın bu spora "ilgi duymasına" ön ayak oldu.

Örneğin kısa bir süre önce Amerikalı rapçi Will.i.am, Mercedes ile anlaşma imzaladı ve bu anlaşamda, Lewis Hamilton'ın payı büyüktü.

Amerikalı rapçi F1 Briefings'e verdiği demeçte Mercedes anlaşmasıyla ilgili şöyle dedi: "Mühendislik açısından, evet, onlar dünyanın en iyi mühendisleri."

"Ve Lewis Hamilton gelmiş geçmiş en iyi pilotlardan biri."

"Yani çok iyimserim. Toto inanılmaz bir lider, George ise korkusuz ve tanıdığım en iyi adamlardan biri."

"Lewis tekrar şampiyon olursa, bu tarihi bir an olur. Lewis, spor ve Mercedes için efsanevi bir an olur. Lewis bunu başarırsa, Max'in onu yakalaması uzun zaman alacak. Beni yanlış anlamayın, o harika biri fakat Lewis bunu başardığında, Max'in onu yakalaması birkaç yılını alacak."

"Yine de Lewis'in bu kadar iyi olması ve harika şarkı söylemesi haksızlık. Daha önce Lewis ile stüdyodaydım, inanılmaz şarkı söylüyordu."

"O inanılmaz biri. Bir insan nasıl bu kadar çok şeyde bu kadar yetenekli olabilir?"

"Bu gerçekten sinir bozucu ve o öyle biri ki, eğer sizinle sahneye çıkarsa, muhtemelen sizden daha iyi şarkı söyler. Eğer onu kız arkadaşınızla tanıştırırsanız, onun çok çekici olduğunu düşünür."

"Eğer araçlaysanız, sizi yarışta geçer. Tüm bunlar hiç adil değil! Bir şeylerde de berbat olmalısın!"

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

Fotoğraf: Jake Grant / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

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