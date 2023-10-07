Willams, Sargeant'ın geleceğine 2023 sezonundan sonra karar verecek

Grove merkezli ekip, bu yıl Formula 1'e adım atan Logan Sargeant'ın çaylak sezonundaki performansıyla, gelecek yıl takımda kalmayı hak edip etmediğine bakıyor.

Amerikalı pilot zaman zaman umut verici bir performans göstermiş olsa da henüz puan alamadı ve bu süreçte bir dizi kaza yaptı.

Takım patronu James Vowles, Japonya'daki kazanın ardından Sargeant'ın gelişebileceğine inandığını ve gelecek yıl araçta olmasını istediklerini söyledi.

Katar GP'sinde, bir karar vermek için zaman çizelgesinin ne sorulduğunda Vowles, acelesi olmayacaklarının altını çizdi.

Vowles, "Sanırım sezon sonuna doğru olacak."

"Hangi yöne gideceğimize çoktan karar verdik. Ulaşması gereken hedefler var ve tüm bu süreci bir anda değiştirmek yanlış olur."

"Kararı yıl sonunda vereceğiz." dedi.

Vowles, Williams'ın Sargeant'a karşı sabırlı olmaya bu kadar istekli olmasını, genç sürücünün potansiyeline bağladı.

"Çünkü hızlı. Bu konuda hiçbir şeyi değiştirmemize gerek yok. Ancak kritik anlara gelindiğinde, tutarsızlık unsurları ortaya çıkıyor ve bu da bazen kazaya dönüşüyor."

"Örneğin, Suzuka'daki turu Albon'un turuna benziyordu. Fakat son virajda çok agresif davranıp ağır bir kaza yaptı. Performansı önemli bir kaza olduğu gerçeğiyle gölgelendi."

"Onunla üzerinde çalıştığımız şey aslında bu noktaya kadar kaydettiği gelişim. 3. antrenmanda, Alex ile olan 2 saniyelik farkı birkaç ondalığa indirdi. Aslında 3. antrenmanda daha hızlıydı. Yapmaya çalıştığımız şey bu düşünce yapısını tüm hafta sonuna yaymak."

Şöyle ekledi: "Çaylak sürücülerimize yatırım yapma sorumluluğumuz var. Hep söyledim; onu araca bindirdik ama ona neredeyse hiç test yapma fırsatı vermedik."

"Ben 30.000 kilometrelik testlere alışkınım, 850 kilometreye değil. Görmek istediğimiz şey sürekli gelişim ve tutarlılığın devamı. Bu, daha sonra doğal olarak sonuçlar getiren şey olacak."

Logan Sargeant, Williams FW45, Lando Norris, McLaren MCL60 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Vowles, Sargeant'ın aleyhine işlemiş olabilecek bir diğer faktörün Bahreyn Grand Prix'sinde yaptığı iyi başlangıç olduğunu söylüyor.

Sargeant, sıralama turlarında Lando Norris'in Q1'deki zamanını yakalamış ve Q2'ye kalmaya çok yaklaşmıştı.

Vowles, o anın Sargeant'a her şeyin üstesinden geldiğini hissettirmiş olabileceğini düşünüyor.

Vowles, "Muhtemelen olabilecek en kötü şey Bahreyn'de piste çıkıp, ilk bölümde Lando ile aynı turu atmasıydı."

"Önündeki mücadelenin belki de gerçekte olduğu kadar önemli olmayabileceğini düşündü." dedi.

Vowles sözlerini şöyle tamamladı: "Logan nasıl kazanacağını biliyor. Formula 3'te kazandı, Formula 2'de kazandı ama bunu şimdi Formula 1'de uyguluyor ve sonuç alamamak kendisini daha hayal kırıklığı yaratıyor."

"Bu da temelde ekstrem sürüşe yol açıyor. Bu da biraz geri adım atmak demek."