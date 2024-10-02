McLaren'ın taban stratejisi günceleme savaşını değiştirebilir mi?
McLaren, bu sezon yükseltme stratejisinde farklı bir yol izleyerek başarıya ulaştı. Peki bu durum diğer takımların güncelleme konusundaki bakış açısını değiştirebilir mi?
Formula 1'de güncelleme sayısını azalttığınız takdirde geride kalmak kaçınılmazdır.
Ancak 2024 sezonunda McLaren, MCL38 ile gridin önüne farklı bir stratejiyle ilerliyor. Rakipleri taban tasarımlarını sürekli yenilerken, McLaren aynı zeminle küçük ama etkili güncellemelerle hız kazandı.
McLaren şef tasarımcısı Rob Marshall, bu yaklaşımın avantajlarını şu şekilde açıkladı: "Sürekli küçük güncellemeler getirmek harika…"
"Bazen büyük bir değişiklik için beklemek daha iyi olabilir.Büyük güncellemeleri bir arada getirdiğinizde, parçalar CFD ve rüzgar tünelinde birlikte geliştirildiği için performansın beklenildiği gibi geleceğinden daha emin olabilirsiniz.”
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Michael Schumacher'i ziyaret etmesine izin verilen "yakın çevrenin" içinde hangi F1 pilotu var?
Marquez: "MotoGP şampiyonluk mücadelesinde oyun bitti”
Mekies: "RB'nin yeni aero merkezi en iyi F1 takımlarıyla mücadelenin anahtarı olacak"
Piastri, McLaren hamlesinden önce Alpine'in kendisine "veremediği" tek şeyi açıkladı
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar