McLaren'ın taban stratejisi günceleme savaşını değiştirebilir mi?

Formula 1'de güncelleme sayısını azalttığınız takdirde geride kalmak kaçınılmazdır.



Ancak 2024 sezonunda McLaren, MCL38 ile gridin önüne farklı bir stratejiyle ilerliyor. Rakipleri taban tasarımlarını sürekli yenilerken, McLaren aynı zeminle küçük ama etkili güncellemelerle hız kazandı.

McLaren şef tasarımcısı Rob Marshall, bu yaklaşımın avantajlarını şu şekilde açıkladı: "Sürekli küçük güncellemeler getirmek harika…"



"Bazen büyük bir değişiklik için beklemek daha iyi olabilir.Büyük güncellemeleri bir arada getirdiğinizde, parçalar CFD ve rüzgar tünelinde birlikte geliştirildiği için performansın beklenildiği gibi geleceğinden daha emin olabilirsiniz.”