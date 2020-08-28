Wiliams: "Yeni takım sahiplerinin Ecclestone ile bağlantısı yok"

Williams, geçen hafta Amerikalı özel yatırım şirketi Dorilton Capital tarafından satın alındığını resmen açıkladı.

New York merkezli şirket, anlaşma için 152 milyon euro ödemek zorunda kaldı. Buna karşılık takım, Williams adı altında yarışmayı sürdürecek.

Satışla ilgili yapılan başvurularda, takımın Dorilton Capital tarafından yönetilen bir şirket olan BCE Limited adli bir şirkete satıldığını ortaya koydu.

Şirketin adı kendi baş harflerine denk geldiği için eski F1 CEO'su Ecclestone'un da satın alma sürecine dahil olabileceği yönünde yorumları vardı.

Ancak takım patron vekili Williams, Cuma günü Ecclestone'un satın alma işlemiyle hiçbir bağlantısı olmadığını doğruladı.

Williams, "Hafta başında Bay Ecclestone ile konuştum ve bunun arkasında onun olup olmadığını sordum."

"Tabii ki bu bir şaka, ama onun olmadığı şaka değil. Bernie'nin yeni sahiplerimizle hiçbir ilgisi yok."

“Dorilton Capital tamamen bağımsız bir şirket, Williams'ın yeni sahibi Bernie değil. Kendi rolümdeyim, buradayım, işimi yapıyorum, yani her zamanki iş."

Anlaşma kapsamında Dorilton Capital'in Williams'ın tüm hisselerini satın aldığı ortaya çıktı. Buna takımın kurucusu Sir Frank Williams'ın, Amerikalı işadamı Brad Hollinger'ın ve %5 hisseye sahip olan Mercedes patronu Toto Wolff'un hisseleri de dahil.

Williams, Dorilton Capital'in arkasındaki destekçilerin kimliği hakkında "yorum yapacak bir şey olmadığını" söyledi.

Williams, "Dorilton'ın arkasındaki insanlarla ilgili çok fazla ayrıntıya giremem. Bunu önümüzdeki haftalarda veya aylarda daha net hale getireceğiz."

"Ancak bu sürecin başlangıcından bu yana gerekli özeni gösterdiler. Başından beri bu sürecin içindeydiler."

"Onlardan beklediğimiz üzere takımı anlamak ve aynı zamanda sporu anlamak ve her şeyi gözden geçirmek için perde arkasında çok fazla vakit harcadılar."

"Bu ekibi ileriye taşımak için doğru insanlar oldukları konusunda onlara kesinlikle güveniyorum." dedi.

Claire, kendisinin ve -takım patronu- Frank Williams'ın geleceğiyle ilgili soruya cevap vermek içinse henüz erken olduğunu belirtti.

Williams, "Şu an için her zamanki işimizi yapıyoruz. Barcelona'da ve öncesindeki yarışlarda olduğu gibi yine takımı yönetmek için buradayım ve durum böyle olmaya devam edecek."