Mercedes'in güncellemesi neden Hamilton'ın 'hayal ettiği gibi' değil?

W14 aracının sidepod kısmındaki uzun süredir beklenen güncellemeler - ayrıca yeni süspansiyon düzenlemesi, ince ayarlanmış zemin, arka kanat ve arka fren kanatçıkları - nihayet geçen hafta sonu Monako Grand Prix'sinde görücüye çıktı.

Benzersiz düzeni, düşük ortalama hızı ve engebeli yüzeyi sebebiyle Monako, güncellemeleri değerlendirmek oldukça zor bir pist. Ayrıca burası genellikle, Mercedes'in üst sıralarda yer almak için zorlandığı bir pist olmuştur.

Bu nedenle takımın İspanya'da, yeni parçaların nasıl performans gösterdiğine dair çok daha detaylı bilgi sahibi olması bekleniyor.

Bu doğrultuda Hamilton'a Perşembe günü, Barselona pistinde bu parçaların Mercedes'e hız konusunda bir adım ilerleme sağlayacağından emin olup olmadığı soruldu.

Yedi kez Dünya Şampiyonu ise şu yanıtı verdi: "Umduğumuz kadar ileri bir adım olmayacak."

"Attığımız bu adımla birden Red Bull ile aramızdaki farkı kapatmayacağız ama bu doğru yönde atılmış bir adım olacak."

"Geçen hafta sonu hissettiğim şey, araca biraz daha fazla güvendiğim ve virajlara bu güvenle girebildiğimdi."

"Bu pistte de aynı şekilde ama daha iyi olmasını umuyorum."

"Çok sayıda orta ve yüksek hızlı viraj var. Aracın akışının burada daha iyi olmasını umuyorum. Belki önümüzdeki aracı daha yakından takip edebiliriz."

"Bunun için çok fazla çalışma yapıldı ve bunun bizi doğru yola sokmasını umuyoruz."

Lewis Hamilton, Mercedes W14 Photo by: Alessio Morgese

Mercedes'in W14'te yaptığı değişikliklerin şu ana kadarki sınırlı etkisi hakkında Hamilton, "Önemli olan tek şey ileriye doğru hareket etmemiz."

"Bir yarışa başladığımda, yerimi koruduğum ya da ilerlediğim sürece iyi bir gün geçirdiğimi hissediyorum. Asla geriye gitmek istemezsiniz."

"Dolayısıyla güncellemeler getirdiğinizde, doğal olarak ileriye gidiyor olmalısınız. Gerçek şu ki bu iyi bir gelişme, ancak hayal ettiğimiz gelişme değil."

"Ama her seferinde sadece bir adım atabiliriz ve buna karşı herhangi bir olumsuzluk hissetmiyorum, buna sahip olduğumuz için minnettarım. Bu geliştirme için ne kadar çok çalışıldığını biliyorum."

"Yaşanan koşuşturma, yapılan iş miktarı... Herkes son derece istekli ve aracı doğru yönde ilerletmeye aç."

"Bu yüzden, bundan sonra ilerleyebilmemiz için bu geliştirmelerin bizi daha iyi bir yöne götüreceğinden umutlu olduğumu söyleyebilirim."

Hamilton, bu hafta sonu Aston Martin ve Ferrari ile mücadele etmeleri konusunda, "Ne bekleyeceğimi gerçekten bilmiyorum."

"İki takım da bu hafta sonu için birtakım geliştirmelere sahip. Bu yüzden, bu güncellemelerin ne kadar iyi olduğunu yarın öğreneceğiz."

"W14 için yaptığımız güncellemeler, Aston ve Ferrari geliştirme yapmamış olsaydı bizi onlara oldukça yakınlaştırırdı."

"Ancak bu hafta sonu ileriye doğru büyük bir adım mı yoksa küçük bir adım mı atacaklarını göreceğiz. Bu hafta sonu onlarla yarışabileceğimiz konusunda hâlâ umutluyum, ama bu büyük bir umut."