Monako GP'nin F1'deki geleceği tehdit altında mı?
Monako'nun cazibesi devam ediyor ancak daha iyi yarış aksiyonu için takvime yeni lokasyonlar eklendikçe pist risk altına giriyor.
Bu yılın sonlarına doğru Las Vegas'ta yarışılacak olması, Monako'nun takvimdeki geleceğini korumak adına en büyük endişesi olacak gibi görünüyor.
F1'in Las Vegas'ı takvime ekleme hamlesi, spora şehrin ışıltısı ve cazibesine kendini kaptırma fırsatı sunuyor.
Yarış gece düzenlenecek ve dünyaca ünlü oteller arka planı aydınlatırken araçlar Strip'te mücadele edecek.
Yarış birçok açıdan Monako Grand Prix'sinin modern bir yorumudur. Bu durum, Monako severler için endişe yaratıyor.
Netflix dizisi Drive to Survive'ın inanılmaz başarısından bu yana F1 son yıllarda çeşitli yeniliklerle hayranların zevkine doğru ilerlerken, geçiş eksikliği yarışlarda bir sorun haline geldi.
Modern F1'de araçlar daha uzun ve daha geniş hale geldi, bu da belirli bir noktada araçlar ne kadar hızlı olursa olsun pilotlar için bir imkansızlık yaratıyor. Bu durum Cumartesi gününe odaklanılmasına ve etkinliğin bir 'sıralama' yarışına dönüşmesine de neden oldu.
Geçen yıl Las Vegas Grand Prix'sinin duyurulmasının ardından konuşan Lewis Hamilton, Monako hakkında şunları söyledi: "Monako, sporumuzun en önemli mücevherlerinden biri. Bu yüzden onu kaybetmenin harika olacağından emin değilim."
Max Verstappen, Red Bull Racing RB18
Fotoğraf: Erik Junius
"Ancak sanırım işin zor tarafı yarışın kendisinin o kadar da muhteşem olmaması."
Daniel Ricciardo şunları ekledi: "Pazar günü en iyi seyir deneyimini sunduğundan emin değilim ama hafta sonu deneyimi ve Monako'ya dair her şey özel ve benzersiz."
"Kazansam da kazanmasam da bir F1 pilotu olarak oraya gitmek ve Monako'da yarışmanın getirdiği tüm duyguları yaşamak eşsiz bir şey."
"Buna sahip olduğum ve kariyerimde bunu yaşadığım için çok ama çok mutluyum. Sanırım gelecek neslin de bunu yaşamasını isterim çünkü bu özel bir şey."
Takvime bakıldığında Suudi Arabistan, Azerbaycan, Miami, Singapur ve Las Vegas'taki sokak yarışları görülüyor. Yani Monako'nun az sayıdaki sokak pistinden biri olarak sahip olduğu şöhret de artık yok olmuş durumda.
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