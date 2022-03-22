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Formula 1 Analiz

Yüksek yere basma gücü sunan kanatlar, Mercedes'i güç konusunda şüphelere sürüklüyor

Mercedes, Bahreyn'de kullandığı ve oldukça yüksek yere basma gücü sunan arka kanadının, motorunun Formula 1'in güç sıralamalarında geride kalıp kalmadıklarına karar vermeyi zorlaştırdığını düşünüyor.

Jonathan Noble
Ekleyen:
Çeviren:
Altay Gök
Yüksek yere basma gücü sunan kanatlar, Mercedes'i güç konusunda şüphelere sürüklüyor
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Alman üretici, 2022 aracı W13'ün Ferrari F1-75 ve Red Bull RB18'in net şekilde geride kalmasının ardından sezonun ilk yarışı olan Bahreyn GP'sinde rekabetten uzakta ve zorlu bir yarış geçirmek durumunda kaldı.

Mercedes, yüksek hızlı virajlarda rakiplerinin gerisinde kalmasının yanı sıra hız ölçüm noktasında da zayıftı.

Müşteri takımlar için de sonuç benzer şekildeydi. Üç Mercedes müşterisi, Aston Martin, McLaren ve Williams yarışı son altı sırada tamamlarken, bu durum Ferrari ve Honda'nın beygir gücü açısından Alman üreticiyi geride bıraktığına dair bazı spekülasyonlara yol açtı.

Mercedes takım patronu Toto Wolff, Motorsport.com'un motorun hangi noktada yığıldığına yönelik sorularına cevap verirken, "üstünde çalıştıkları bir kanat çözümü nedeniyle kesin bir karara varmak için henüz çok erken olduğunu" belirtti.

Wolff, "Motor gücü anlamında geride olup olmadığımız konusunda gerçek bir yargıya varmadan önce, sürüklenme seviyelerini analiz etmemiz gerekiyor."

"Güç üniteleri arasında büyük farklar olduğunu düşünmüyorum ama açıkçası Ferrari'nin ileriye doğru büyük bir adım attığı ortada."

"Geçen yıl tamamen rekabetçi değillerdi ve Bahreyn'deki yarışa tekrar bakarsanız, diğerlerinden daha iyi performans gösterdiklerini görüyoruz." dedi.

Mercedes, Bahreyn'de kullandığı arka kanadın bu hafta sonu yüksek hızlı Cidde pistinde gerçekleşecek olan Suudi Arabistan GP'si için değiştirilmesi gerektiği konusunda ise oldukça net.

Ferrari ve Red Bull'a daha eşit sürüklenme konfigürasyonlarında sürüş, en azından motor gücü hakkında daha iyi bir fikir verecektir.

Sakhir'de uyguladıkları maksimum yere basma çözümlerine değinen Wolff, Mercedes'in Cidde için farklı bir çözüm bulacağını söyledi.

Wolff, "Sürüklenmeyi artırmak kolay, tek yapacağınız şey bir elektrikli testere alıp arka kanadı parçalara ayırmak. Cidde için yapacağımız şey de bu." dedi.

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