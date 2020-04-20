F1'in hibrit çağında 10 yarışlık şampiyonalar yapılsaydı kimler şampiyon olurdu?

Koronavirüs krizi manşetlere hâkim olmaya devam ederken, 2020 Formula 1 sezonunun ne zaman başlayacağını tahmin etmek, imkansız bir görev olmaya devam ediyor. F1 motor sporları direktörü Ross Brawn, yarışların kapalı kapılar ardında yapılabileceğini ve bu da sporun, 22 yarışlık takviminden daha fazla yarış yapmasını sağlayabileceğini belirtti.

En iyi durum senaryosunda, spor bu yaz yapılmaya başlanabilir, ancak F1 otomobillerinin tekerleği çevirmesi Eylül ayını bulabilir. Bu durumda, sadece 10 F1 grand prix'si içeren bir takvim düşünülemez.

Varsayımsal olarak, bu şekilde düzenlenmiş bir sezon, yarışların yarısından fazlasının takvimden çıkarıldığı anlamına geliyor. Böyle bir hareket daha önce görülmemiş olsa da, takvimdeki yarış sayısı hiçbir şekilde az değil. Dünya şampiyonasının ilk yıllarında şampiyonanın takvimi, tam dört kez 10 grand Prix'den oluştu. 12 kez ise, dokuz veya daha az yarışla yapılan sezonlar ortaya çıktı.

Peki son yıllarda böylesine kısaltılmış bir sezonun anlamı ne olurdu? Her bir takvimin sadece ilk 10 yarışı yapılmış olsaydı ne olurdu? Hibrit çağda yapılan 10 yarışlık şampiyonaların gidişatı ve sonuçları herkesi şaşırtacak nitelikte.

2014: Rosberg, hibrit çağının ilk şampiyonu

Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 Fotoğraf: Sutton Images

Eğlenceli araştırmamız şoke edici bir gerçek ile başlıyor. Hepimiz F1'in hibrit motorlar ile geçirdiği ilk yılın, Lewis Hamilton tarafından domine edilerek kazanıldığını hatırlıyoruz. Ancak ilk 10 yarış sonunda önde olan isim, Mercedes takım arkadaşı Nico Rosberg olmuştu.

Hamilton ve Rosberg, bitirdikleri tüm yarışlarda podyuma çıktılar ve çıktıkları 10 yarıştan 9'unu kazandılar. Ancak Hamilton'ın iki kez yarış dışı kalmasına karşılık Rosberg'in sadece bir kez yarış dışı kalması, şampiyonluk yarışının Rosberg'in istediği yönde gelişmesine sebep oldu.

Eğer şampiyona 10 yarış sornasında durdurulsaydı Rosberg, ilk dünya şampiyonluğunu 14 puan farkla alacaktı. Kalanların en iyisi konumunda olan isim ise, 70 puan gerideki Daniel Ricciardo olacaktı.

10 yarış sonrasındaki sürücüler şampiyonluğu tablosu:

Sıra Sürücü Takım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Toplam Gerçek sıra Gerçek puan 1 Nico Rosberg Mercedes 25 18 18 18 18 25 18 25 0 25 190 2. 317 2 Lewis Hamilton Mercedes 0 25 25 25 25 18 0 18 25 15 176 1. 384 3 Daniel Ricciardo Red Bull 0 0 12 12 15 15 25 4 15 8 106 3. 238

2015: Hamilton baştan sonra kadar lider

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W06 Fotoğraf: Sutton Images

2015'in başında Hamilton, inanılmaz bir forma sahipti ve ilk 10 yarışta toplam 9 pole pozisyonu kazandı. Bu 9 poleün beş tanesini yarış galibiyetine çevirdi. Arkasında ise Rosberg ve Ferrari ile ilk senesini geçiren Sebastian Vettel vardı.

Rosberg'in aldığı üç galibiyet ve istikrarlı podyum sonuçları onu, sezonun yarı noktasına kadar savaşın içinde tuttu, ancak 10 yarış sonrasında Hamilton, topladığı 21 puan ile şampiyonluğu kazandı. Aynı fark ise Rosberg ve üçüncü sıradaki Sebastian Vettel'de de vardı.

10 yarış sonrasındaki sürücüler şampiyonluğu tablosu:

Sıra Sürücü Takım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Toplam Gerçek sıra Gerçek puan 1 Lewis Hamilton Mercedes 25 18 25 25 18 15 25 18 25 8 202 1. 381 2 Nico Rosberg Mercedes 18 15 18 15 25 25 18 25 18 4 181 2. 322 3 Sebastian Vettel Ferrari 15 25 15 10 15 18 10 12 15 25 160 3. 278

2016: Rosberg, Hamilton'ı yendi

Nico Rosberg ve Lewis Hamilton, Mercedes AMG Fotoğraf: Sutton Images

Rosberg 2016'nın başında inanılmaz bir istikrar yakaladı ve ilk dört yarışı kazanmayı başardı. İspanya'da ise iki Mercedes takım arkadaşının daha ilk turda kaza yapması ile beraber işler karıştı. Hamilton bu hamleye, kalan 5 yarışın dördünü kazanarak cevap verdi ve iki pilot birden sezonun iki yarısında toplam 4 yarış kazandı.

Rosberg ise Hamilton'ı kıl payı ile geride bıraktı ve 10 yarışlık şampiyonada, en yakın rakibinin sadece 1 puan önünde bulundu. Bu sırada Kimi Raikkonen, aldığı 4 podyum ile Ricciardo, Vettel ve Max Verstappen'i geride bıraktı.

10 yarış sonrasındaki sürücüler şampiyonluğu tablosu:

Sıra Sürücü Takım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Toplam Gerçek sıra Gerçek puan 1 Nico Rosberg Mercedes 25 25 25 25 0 6 10 25 12 15 168 1. 385 2 Lewis Hamilton Mercedes 18 15 6 18 0 25 25 10 25 25 167 2. 380 3 Kimi Raikkonen Ferrari 0 18 10 15 18 0 8 12 15 10 106 6. 186

2017: Vettel, Hamilton'ı bir puanla yeniyor

Sebastian Vettel, Scuderia Ferrari Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Hibrit çağındaki yavaş başlangıçları sonrasında Ferrari, 2017'ye SF70-H ile geldi. Vettel ilk altı yarışta üç galibiyet aldı ve Mercedes ikilisi olan Lewis Hamilton ve Valtteri Bottas ile mücadele içinde kaldı.

Aldığı birkaç ikincilik ve dördüncülüğün yanında aldığı bir yedincilik ile beraber Vettel, sezonun ilk yarısında Hamilton ile benzer sonuçları aldı. Ancak gösterdiği daha üstün istikrarlı performansı ile beraber Ferrari pilotu şampiyonayı bir puan ile kazandı. Bottas ise Vettel'in 23 puan gerisinde üçüncü oldu.

10 yarış sonrasındaki sürücüler şampiyonluğu tablosu:

Sıra Sürücü Takım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Toplam Gerçek sıra Gerçek puan 1 Sebastian Vettel Ferrari 25 18 25 18 18 25 12 12 18 6 177 2. 317 2 Lewis Hamilton Mercedes 18 25 18 12 25 6 25 10 12 25 176 1. 363 3 Valtteri Bottas Mercedes 15 8 15 25 0 12 18 18 25 18 154 3. 305

2018: Vettel, Ferrari ile çifte dünya şampiyonu oluyor

Sebastian Vettel, Ferrari SF71H Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

2018'de Vettel ve Ferrari, sezonun erken bölümlerinde tekrardan yenilmesi gereken ikili olduklarını kanıtladılar. Vettel, sezonun ilk iki yarışını kazandı ve 10 yarışlık şampiyonayı, sezonun Silverstone'da yapılan son yarışını galibiyetle tamamlayarak kazandı.

Böylece Vettel, 10 yarış sonunda 171 puan toplayarak Hamilton'ın 8 puan önünde şampiyon olurken, Raikkonen 116 puan toplayarak üçüncü oldu.

10 yarış sonrasındaki sürücüler şampiyonluğu tablosu:

Sıra Sürücü Takım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Toplam Gerçek sıra Gerçek puan 1 Sebastian Vettel Ferrari 25 25 4 12 12 18 25 10 15 25 171 2. 320 2 Lewis Hamilton Mercedes 18 15 12 25 25 15 10 25 0 18 163 1. 408 3 Kimi Raikkonen Ferrari 15 0 15 18 0 12 8 15 18 15 116 3. 251

2019: Hamilton şampiyonluğa koşuyor

Lewis Hamilton altıncı dünya şampiyonluğunu Mercedes ekibi ile kutluyor Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

2019'da Ferrari, önceki sezonlarda ortaya koyduğu mücadeleyi sürdüremedi. Kış testlerinde iyi görünmesine rağmen Scuderia, Avustralya'da beklenen performansı gösteremedi ve Mercedes W10'un çok hızlı olduğu görüldü.

Hamilton ve daha güçlü bir sürüş ile sezona başlayan Bottas, ilk sekiz yarış galibiyetlerini paylaşırken Red Bull pilotu Verstappen, 10 yarışta Mercedes dışındaki tek kazanan oldu. Hamilton, şampiyonayı Bottas'ın 39 puan önünde kazandı, Verstappen ise üçüncü oldu.

10 yarış sonrasındaki sürücüler şampiyonluğu tablosu: