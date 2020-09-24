Whitmarsh, Hamilton Komisyonu'na atandı

Altı kez dünya şampiyonu Hamilton ve Dr. Hayaatun Sillem'in eş başkanlık edeceği Hamilton Komisyonu, siyahilerin motor sporlarındaki ilerlemesini sınırlayan engelleri belirlemeye ve onlara yardım etmek için önerilerde bulunmayı hedefliyor.

Perşembe günü, Komisyonu oluşturacak 14 uzman ve endüstri lideri açıklandı.

Üyeler arasında, McLaren'daki tüm kariyeri boyunca Hamilton ile çalışan Whitmarsh da yer alıyor.

Whitmarsh, Ron Dennis'in görevini bıraktığı 2009'da McLaren takım patronu oldu, ancak Dennis'in görevine döndüğü 2014'te görevinden alındı.

O günden bu yana yat yarışlarına odaklanan Whitmarsh, America's Cup'ta Land Rover BAR takımının yöneticiliğini yapıyordu.

Komisyon üyelerinin ilk Yönetim Kurulu toplantısı bu ayın başlarında gerçekleşti ve son araştırma ve eylem planını tartışıp, bilgilendirmek için her üç ayda bir bir araya gelecekler.

Bu süreç dokuz ay sürecek ve sonunda olumlu değişim getireceğine inanılan bazı önemli öneriler sunulacak.

Whitmarsh'ın yanı sıra kurul üyeleri arasında Tracey Crouch ve Alice Gast de yer alıyor.