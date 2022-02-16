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Whitmarsh, Aston Martin'in şampiyon olmasını istiyor

Aston Martin CEO'su Martin Whitmarsh, İngiliz üreticinin şampiyonluk kazanmasına liderlik etmenin, kariyerindeki en büyük başarı olacağını söyledi.

Whitmarsh, Aston Martin'in şampiyon olmasını istiyor
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Whitmarsh, 2014'de görevinden ayrılmadan önce, kariyerinin 24 yılını McLaren'da geçirdi ve geçtiğimiz ekim ayında Aston Martin ile F1'e geri döndü.

Aston Martin takım sahibi Lawrence Stroll'ün hedefi ise net: şampiyonluğu kazanmak.

McLaren'a şampiyonluk getiren son takım patronu olan Whitmarsh, Reuters'e verdiği demeçte, "Harika bir marka olan Aston Martin'i Formula 1 podyumunun en üst basamağında görmek benim için inanılmaz derecede tatmin edici olacak."

"Açıkçası bu yüzden buradayım." dedi.

Silverstone merkezli takımı 2018'de adı Force India iken satın alan ve ismini Aston Martin olarak değiştiren Stroll'ün, geçen yıl takımlar şampiyonasını yedinci tamamlayan takımı için büyük hedefleri var.

Stroll, beş yıl içerisinde şampiyonluk için mücadele etmelerini hedefliyor ve yeni bir fabrika ve rüzgar tüneli inşa ettiriyor. 2022 ise bu planın ikinci yılı.

Bu planın parçası olarak da Whitmarsh ve dört kez dünya şampiyonu Sebastian Vettel ile birlikte rakip takımlardan tanınan isimler ekibe dahil edildi.

Whitmarsh, "Formula 1 oldukça bağımlılık yapan bir mesele."

"Yani şu anda buna çok fazla zaman ve enerji harcıyorum. Bu yüzden de oldukça dahil olacağım."

"Takımın önümüzdeki yıllardaki başarısında veya aksi bir durumda, makul miktarda bir etkim olduğunu düşünüyorum." dedi.

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22

Fotoğraf: Aston Martin Racing

Whitmarsh, 2014'de spordan ayrılırken, içinde bulunduğu durumun onu üzdüğünü belirtmişti. Ancak şimdi içinde bulunduğu spor önemli değişiklikler geçirdi ve popülerliğini artırdı.

Whitmarsh, "Bence Formula 1 geçmişte biraz kibirli ve içe dönüktü."

"Topluma ve toplumun ihtiyaçlarına hitap etmemiz gerektiğini öğrendiler. Aksi takdirde bu ilişkiyi kuramazsınız." dedi.

Formula 1'e olan ilginin artması, spora özellikle Amerika ve Orta Asya'dan yeni sponsorlar da kazandırdı.

Aston Martin, halihazırda Formula 1'in büyük sponsorlarından olan Suudi enerji firması Aramco ile anlaşma imzaladı.

Aramco CTO'su Ahmad Al Khowaiter. "Bir yarış takımında, teknolojileri doğrudan uygulama şansınız var."

"Zaten yaptığımızın daha fazlasını yapma potansiyelimiz var." dedi.

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