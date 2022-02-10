Whitmarsh: "Aston Martin'in başarılı olacağına ikna oldum"

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Martin Whitmarsh, geçen yıl Aston Martin'le beraber Formula 1'e geri dönmüştü ve şu anda genel olarak takımın Formula 1'le alakalı tüm faaliyetlerinden sorumlu isim konumunda yer alıyor.

Aynı zamanda Aston Martin'in mühendislik alanındaki çalışmalarını pazarlamaktan da sorumlu.

Bugünkü lansmanın ardından konuşan Whitmarsh, takımın gelişiminden övgüyle bahsetti ve gelecek için umutlu konuştu.

Whitmarsh, "Formula 1'de yeni bir dönem başlıyor ve inanılmaz derecede heyecanlı bir dönemdeyiz."

"Ayrıca, Silverstone'daki fabrikamızı genişletmeye devam ederken, takımın karşı karşıya olduğu görevleri tamamlamak adına gerekli malzemelere sahip olmasını sağlamak için her alanda yapılan yoğun çalışmalar da oldukça heyecan verici."

"Bu pozisyonu geçen yılın Ekim ayında devraldım ve takımı tanıma süreci mükemmel bir şekilde ilerliyor. Aston Martin F1'i büyük bir gelecek beklediğine ikna olmuş durumdayım. Bu takımda, yaptıkları işle gurur duyan gerçek yarışçılar var."

"Genel anlamda gelişmeye devam ediyoruz, bütçemizi kademeli olarak kurallarla sınırlanan maksimum seviyeye çıkarıyoruz ve dünya şampiyonluğunu kazanma mücadelesine girme hedefine ulaşmak için sadece Formula 1'den değil, diğer alanlardan da en yetenekli isimleri takıma getirmeye çalışıyoruz."

"Mike Krack kısa süre önce takım patronluğu görevine getirildi ve bu göreve atanması, aynı zamanda niyetlerimizin ciddiyetini de ortaya koyuyor. Formula 1'de 10 yılı aşkın deneyimi var ve BMW'nin küresel motor sporları programını başarıyla yönetti. Onun gelişiyle yönetim ekibimizi daha da güçlendirecek."

Aston Martin AMR22 branding Fotoğraf: Aston Martin Racing

"Tüm Formula 1 takımları için önümüzdeki sezona yönelik yapılan hazırlıklarla yoğun bir kış dönemi oldu ve şampiyona tarihindeki en stresli dönemlerden birisiydi. Kurallarda uzun zamandır böyle büyük çaplı bir değişiklik yaşanmamıştı. Fakat ekibimiz gelişiyor ve bu görevle mükemmel bir şekilde başa çıkıyor."

"Cesur tahminlerde bulunmaya hazır değilim fakat şahsen iyimser bir zihniyetim var: Takımın her alanda yaptığı muazzam çabaların meyvelerini yakında alacağımızı düşünüyorum. Şu anda takım için beş yıllık bir planın temellerini atıyoruz ve Aston Martin Performance Technologies'in kurulması da bu çalışmanın bir parçası."

"Bu süre zarfında şirketin cirosunu bir milyar dolar düzeyine çıkarmayı hedefliyoruz. Bölümümüz, Formula 1 takımının sahip olduğu bilgi birikimini geliştirecek ve bunu pek çok alanda uygulayacak." "Aynı zamanda, olabilecek en modern seviyedeki Aston Martin F1 fabrikasının inşası da devam ediyor, bu yüzden geleceğimiz parlak görünüyor." dedi.

The Aston Martin AMR22 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images