Wheatley ve Binotto, Audi F1 takımının "ikili yönetimini" oluşturacak

Jonathan Wheatley ve Mattia Binotto, Audi’nin 2026'da Sauber takımını devralmasıyla birlikte Formula 1 takımının "ikili yönetim" yapısını oluşturacak.

Wheatley'in takımdan ayrılacağı, halen sportif direktör olarak çalıştığı Red Bull takımı tarafından Perşembe günü duyuruldu ancak Audi'den ilk etapta herhangi bir açıklama gelmedi.

Ancak sonra Audi, Red Bull'un mesajını doğrulayan bir açıklama yaparak Wheatley'nin Temmuz 2025'te Sauber/Audi için çalışmaya başlayacağını duyurdu.

2024'ün sonunda Red Bull'daki görevini bitirdikten sonra, Sauber'in Audi fabrika takımına dönüşeceği bir sonraki sezonun başında takım patronu pozisyonuna başlamadan önce bir süre izinli olacak.

Wheatley'in Audi tarafından işe alınması, üreticinin Sauber takımının önceki CEO'su Andreas Seidl ve yönetim kurulu başkanı Oliver Hoffmann'ı, ikili arasında ortaya çıkan bir güç mücadelesinin ardından görevden aldığını açıklamasından sadece bir buçuk hafta sonra gerçekleşti.

Audi, Binotto/Wheatley kombinasyonunun nasıl çalışacağını açıklayarak, "görevlerin açık bir şekilde tanımlandığını" ve "yarış takımının başarısı için ortak sorumluluk alacaklarını" ve "Sauber Motorsport AG'nin Yönetim Kurulu Başkanı rolündeki [Audi CEO'su] Gernot Dollner'a doğrudan rapor vereceklerini" belirtti.

Binotto, takım COO'su ve CTO'su olarak Audi'nin Hinwil fabrikası ve teknik departmanından sorumlu olacak, yeni Audi arabalarının tasarım ve üretimini denetleyecek ve Neuburg'daki motor tesisini yönetecek. Wheatley, etkinliklerde takımın F1 operasyonlarını yürütecek ve medya sözcüsü olacak.

Audi açıklamasında "Audi'nin Sauber Grubu'ndaki tüm hisseleri tam olarak devralması bağlamında gelecekteki fabrika takımının kontrol yapısının yeniden düzenlenmesi kapsamında ikili yönetim ekibi kararı verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

Gernot Dollner ise açıklamasında, "Jonathan Wheatley'i gelecekteki Formula 1 takımımız için takım patronu olarak kazanabilmiş olmaktan çok memnunum."

Red Bull Sporting Director Jonathan Wheatley is presented with the DHL Fastest Pit Stop Award 2023

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images