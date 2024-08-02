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Formula 1

Wheatley ve Binotto, Audi F1 takımının "ikili yönetimini" oluşturacak

Eski Red Bull sportif direktörü ve eski Ferrari takım müdürü Audi'nin F1 sonuçlarının ortak sorumluluğunu üstlenecek ve doğrudan üreticinin CEO'suna rapor verecek.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Mattia Binotto, Team Principal Ferrari, and Jonathan Wheatley, Team Manager, Red Bull Racing, talk on the grid

Jonathan Wheatley ve Mattia Binotto, Audi’nin 2026'da Sauber takımını devralmasıyla birlikte Formula 1 takımının "ikili yönetim" yapısını oluşturacak.

Wheatley'in takımdan ayrılacağı, halen sportif direktör olarak çalıştığı Red Bull takımı tarafından Perşembe günü duyuruldu ancak Audi'den ilk etapta herhangi bir açıklama gelmedi.

Ancak sonra Audi, Red Bull'un mesajını doğrulayan bir açıklama yaparak Wheatley'nin Temmuz 2025'te Sauber/Audi için çalışmaya başlayacağını duyurdu.

2024'ün sonunda Red Bull'daki görevini bitirdikten sonra, Sauber'in Audi fabrika takımına dönüşeceği bir sonraki sezonun başında takım patronu pozisyonuna başlamadan önce bir süre izinli olacak.

Wheatley'in Audi tarafından işe alınması, üreticinin Sauber takımının önceki CEO'su Andreas Seidl ve yönetim kurulu başkanı Oliver Hoffmann'ı, ikili arasında ortaya çıkan bir güç mücadelesinin ardından görevden aldığını açıklamasından sadece bir buçuk hafta sonra gerçekleşti.

Audi, Binotto/Wheatley kombinasyonunun nasıl çalışacağını açıklayarak, "görevlerin açık bir şekilde tanımlandığını" ve "yarış takımının başarısı için ortak sorumluluk alacaklarını" ve "Sauber Motorsport AG'nin Yönetim Kurulu Başkanı rolündeki [Audi CEO'su] Gernot Dollner'a doğrudan rapor vereceklerini" belirtti.

Binotto, takım COO'su ve CTO'su olarak Audi'nin Hinwil fabrikası ve teknik departmanından sorumlu olacak, yeni Audi arabalarının tasarım ve üretimini denetleyecek ve Neuburg'daki motor tesisini yönetecek. Wheatley, etkinliklerde takımın F1 operasyonlarını yürütecek ve medya sözcüsü olacak.

Audi açıklamasında "Audi'nin Sauber Grubu'ndaki tüm hisseleri tam olarak devralması bağlamında gelecekteki fabrika takımının kontrol yapısının yeniden düzenlenmesi kapsamında ikili yönetim ekibi kararı verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

Gernot Dollner ise açıklamasında, "Jonathan Wheatley'i gelecekteki Formula 1 takımımız için takım patronu olarak kazanabilmiş olmaktan çok memnunum."

Red Bull Sporting Director Jonathan Wheatley is presented with the DHL Fastest Pit Stop Award 2023

Red Bull Sporting Director Jonathan Wheatley is presented with the DHL Fastest Pit Stop Award 2023

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Jonathan bugüne kadarki Formula 1 kariyerinde birçok Formula 1 yarış zaferinde ve dünya şampiyonluğu unvanında önemli bir rol oynadı ve padokta geniş bir deneyime sahip. Kendisi ekibimiz için çok değerli bir katkıdır.”

“Jonathan ve Mattia'nın atanmasıyla Formula 1'e giriş yolunda kararlı bir adım atmış olduk.”

“İkisiyle birlikte Audi için son derece yüksek düzeyde bir yetkinliği bir araya getirebildiğimize inanıyorum.”

“Deneyimleri ve yetenekleri Formula 1'in zorlu rekabet dünyasında hızlı bir şekilde yer edinmemize yardımcı olacak.” dedi.

Wheatley, "Son on sekiz yıl boyunca Red Bull Racing yolculuğunun bir parçası olmaktan son derece gurur duyuyorum ve birçok güzel anıyla ayrılacağım.”

“Ancak, bir fabrika takımının başı olarak Audi'nin Formula 1'e girişinde aktif bir rol oynama fırsatı benzersiz derecede heyecan verici bir perspektif ve bu meydan okumayı dört gözle bekliyorum.

“Ayrıca, uzun yıllardır tanıdığım ve bu heyecan verici projede iş birliği yapmak için doğru kişi olan Mattia ile birlikte çalışacak olmaktan memnuniyet duyuyorum.” dedi.

Binotto ise şöyle ekledi: “Jonathan'ı uzun yıllardır tanıyorum ve kendisini deneyimli ve kararlı bir motor sporları uzmanı olarak değerlendiriyorum."

“2026'ya artık çok az bir zaman kaldığına göre, Jonathan ile birlikte Audi'nin yeni yarış takımını kurmayı ve başarıya ulaştırmayı dört gözle bekliyorum.”

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