Wheatley gelene kadar Sauber'deki görevlerini Binotto üstlenecek

Sauber takımı yaz aylarında iki önemli ismi kadrosuna kattı: Mattia Binotto, Sauber Motorsport AG'nin hem CEO hem de teknik şefliğine getirilirken, Red Bull sportif direktörü Jonathan Wheatley de takım patronu oldu.

Yeni görevinde Binotto, stratejik planlamadan sorumlu olacak ve Audi'nin fabrika takımına liderlik edecek.

Wheatley ise takımın tüm operasyonel yönetimini üstlenecek.

Ancak Wheatley'nin Red Bull Racing'den ayrıldıktan sonra zorunlu izne ayrılması gerekiyor ve bundan ötürü takıma Temmuz 2025'te katılacak.

Mattia Binotto, Alman Sky'a verdiği bir röportajda, Wheatley göreve gelene kadar bu rolü kendisinin üstleneceğini belirtti.

Binotto şöyle dedi: “Formula 1'de iki pozisyonda olmanın ne demek olduğunu iyi biliyorum, bu yüzden görevi kabulleniyorum."

"Ancak tüm yarışlara gelmeyeceğim.”

Ferrari'de çalıştığı dönemde Mattia Binotto birkaç yıl boyunca takım patronluğu ve teknik direktörlük görevlerini bir arada yürütmüştü.