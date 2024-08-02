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Formula 1 Belçika GP

Wheatley, Audi'ye 2025'in Temmuz ayında katılacak

Jonathan Wheatley'in Audi'de çalışmaya başlayacağı tarih kısmen belli oldu.

Ezel Tan
Güncel:
Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, with Jonathan Wheatley, Team Manager, Red Bull Racing

Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, with Jonathan Wheatley, Team Manager, Red Bull Racing

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Aylardır süren spekülasyonların ardından Jonathan Wheatley, Red Bull ile yollarını ayıracağını resmi olarak açıkladı.

Wheatley'in potansiyel olarak takım patronu olabilecek kabiliyette olması, bazı takımların ilgisini çekiyordu.

Sonunda Audi kendisine teklif yaptı ve taraflar resmi imzaları attılar.

Resmi bültende Wheatley'in Audi'ye ne zaman katılacağı belirtilmemişti fakat kaynaklar, bu tarihin 2025'in ortası olduğunu söylüyorlar.

Bilgilere göre Wheatley, Audi için çalışmaya tam bir yıl sonra yani 2025'in Temmuz ayında başlayacak.

Wheatley, yaptığı açıklamada, "Son 18 yıldır Red Bull Racing'in bir parçası olmaktan gurur duyuyorum ve pek çok güzel anıyla takımdan ayrılıyorum."

"Audi'in ilk Formula 1 yarışında takımın başında yer alacak olmak inanılmaz bir fırsat ve bu zorlu göreve fazlasıyla  hazırım."

"Ayrıca, uzun yıllardır tanıdığım Mattia ile çalışacak olmaktan da büyük mutluluk duyuyorum." demişti.

 

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