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Westacott: "Melbourne'da olası bir gece yarışı hakkında açık görüşlü olmalıyız"

Avustralya GP Şirketi CEO'su Andrew Westacott, Melbourne'da gece yarışı düzenlenmesine tam olarak destek vermese de bu konuda açık fikirli olmaları gerektiğini düşünüyor.

Altay Gök
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Westacott: "Melbourne'da olası bir gece yarışı hakkında açık görüşlü olmalıyız"
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Çarşamba günü katıldığı bir etkinlikte konuşan F1 CEO'su Stefano Domenicali, Melbourne'da bir gece yarışı düzenlenebileceğini söylemişti.

Domenicali'nin bu sözlerinin en büyük sebebi hiç şüphesiz ki Avrupa'daki taraftar kitlesinin saat farkından dolayı hafta sonunun büyük bir kısmını pas geçmesi.

Westacott, gelen soru üstüne bu fikri desteklemediğini, ancak bu sezonun ardından kendisinin yerini alacak yeni yönetimin bu konuda açık fikirli olması gerektiğini söyledi.

Genel olarak F1 yönetimi ile Victoria eyalet yönetiminin arasındaki anlaşmanın 2037 sezonuna kadar uzatılmasına dikkat çeken Westacott, "Bizim tercihimiz elbette yarışın güneşli bir havada düzenlenmesidir."

"Ancak şunu da söyleyebilirim ki, Formula 1 geliştikçe Victoria hükümetinin de en iyi olduğu alana yönelip yenilikler yapacağı kesin."

"Artık önümüzdeki 15 yılı hesaba katmalıyız, ki Victoria hükümetinin yeni anlaşmayı güvence altına almasının sebeplerinden biri de bu: geleceğe yönelik daha fazla şey yapmak."

"F1 ile 1996'dan bu yana devam eden bir ortaklığımız var, dolayısıyla her tür yeniliği çok güçlü bir iş ilişkisini sürdürerek yapabiliyoruz."

"Dolayısıyla açık fikirli olmalıyız." dedi.

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