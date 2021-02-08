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Formula 1 / Son dakika

Westacott: "Avustralya GP, seyircili olmasa bile aynen devam etmeli"

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Westacott: "Avustralya GP, seyircili olmasa bile aynen devam etmeli"
Ekleyen:
, Editör

Kasım ayına ertelenen Avustralya GP'nin organizatörleri, yarışın seyircili olup olmamasına bakılmaksızın yarışın gerçekleşmesi gerektiği konusunda ısrar ediyor.

Geçen sezon Avustralya GP'de gerçekleşecek F1 sezon açılışı, seans başlangıcına saatler kala iptal edilmişti.

Yarış organizatörleri, zamanında içeri girmek için kapıda sıra oluşturan taraftarlara bir açıklama yaparak McLaren'dan bir çalışanın COVID-19 testinin pozitif çıktığını, bu yüzden de yarışın iptal edildiğini duyurmuştu.

Halbuki yapılan planlara göre Avustralya GP ile sezon başlayacak ve F1 ardından tekrar Avrupa'ya dönecekti. Buna rağmen, F1 takvimine 17 yarış sığdırılabildi, ama Avustralya bu takvimde kendine yer bulamadı.

Yeni sezonda ise Kasım ayında Melbourne'da gerçekleşmek üzere bir yarış planlandı.

Avustralya Grand Prix Corporation Patronu Andrew Westacott, taraftarların bu mücadeleyi izlemelerine izin verilmese bile yarışın gerçekleşmesi gerektiği konusunda ısrarlı.

AGPC İcra Kurulu Başkanı Westacott, Speedcafe.com'a "Şu anda düşündüğüm bir varsayım değil ama bir taraftara sahip olabileceğimizi düşünüyorum." dedi.

Kararlı olup takvimde yer almayı başarırlarsa bunun Grand Prix Corporation'ın onurlandığı bir taahhüt olacağını söyleyen Westacott, bunu arzuladığını açıkladı.

Westacott, "Tercihim ve mutlak arzum bunun üzerinde çalışmaktır. Pilotların ve ekiplerin buraya, Avustralya'ya gelmesini sağlayabilirsek aynı şekilde çalışmaya devam edebiliriz." dedi.

Westacott, kurumsal karşılamalar ve diğer formaliteler için yeterli açık alana sahip olduklarına da dikkat çekerek, "Birçok kez 176 hektarlık açık park alanımız olduğunu söylemiştim; 10,6 kilometrelik bir yol cephemiz de var."

"Albert Park açık hava parkları, patikalar, alışveriş merkezleri, plajlar ve eğlence mekanları gibi birçok yer açısından simüle edebiliyor." dedi.

QR kodları ve filiasyon sisteminin her yerde olduğundan emin olabilecekleri sürece korkulan kalabalığın olmayacağını söyleyen Westacott, bunu iyi bir şekilde başarabileceklerini düşünüyor: "Yaza dokuz gün kala heyecan yaratacak yarış hafta sonunun gerçekten özel bir etkinlik olma fırsatı olduğunu düşünüyorum."

Westacott, taraftarlara izin verilip verilmeyeceğine dair bir kararın Albert Park'ın kalıcı bir piste sahip olmaması gerekçesiyle daha sonra verilmesi gerektiğini kabul ediyor. Beş ya da altı aylık bir süre sonrasında bu kararların verilebileceğini söylüyor.

"Kesinlik sağlamalıyız çünkü kesinlik olmadan hayranların yerel ve eyaletler arası tatil planları, işten izinleri gibi etkinlikleri planlaması mali açıdan da çok zor olur."

Pandemi esnasında uzun vadeli planlar yapmanın yarattığı çelişkilere dikkat çeken Westacott,  koronavirüs ve gerektirdiği önlemlerle yaşamayı öğrendiğimizi söyledi. Sağlık uyarıları ve hükümetin rehberliğinde gerekli esnekliği de koruyacaklarının altını çizdi. 

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Editör Zeynep Temel

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