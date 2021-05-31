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Formula 1 Haberler

Wendlinger: ''Vettel, Monako'da AMR21'in yapabileceğinden daha iyisini yaptı''

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, Editör

Eski Formula 1 sürücüsü Karl Wendlinger, Sebastian Vettel'in, Monako'da, AMR21'in performansından çok daha iyisini çıkardığını söyledi.

Wendlinger: ''Vettel, Monako'da AMR21'in yapabileceğinden daha iyisini yaptı''

Aston Martin'deki hayatına kolay bir başlangıç yapmayan Vettel, yavaş yavaş ondan şüphe duyanları haksız çıkarmaya başladı ve Monako'daki yarışı beşinci sırada tamamlayarak, yeni takımındaki en güçlü yarışını çıkardı.

Vettel bu sonuçla birlikte Sürücüler Şampiyonası'nda 11. sıraya yükseldi ve aralarında bir puan bulunan takım arkadaşının önüne geçti.

Aerodinamik kurallar nedeniyle zarar gören Aston Martin, 2021 sezonunun çoğunda kendilerini geride bulmuştu.

Wendlinger, Vettel'in Monako'da çıkardığı performansla bir fark yarattığını söyledi.

AvD Motor & Sport dergisine konuşan ve Speedweek.com tarafından alıntılanan Wendlinger şu ifadeleri kullandı: ''Vettel tüm hafta sonu boyunca çok iyiydi, hatta araçtan daha iyiydi.

''Vettel, önceki haftalara göre aracına uyum sağlamakta çok daha iyiydi. Bu yüzden Monako'da iyi performans çıkarabildi.''

Pole pozisyonunun sahibi Charles Leclerc'in yarışa başlayamaması ve yarışı ikinci sırada götüren Valtteri Bottas'ın talihsiz pit stopu sonrasında yarıştan çekilmesi de dört kez dünya şampiyonuna pozisyon kazanma anlamında yardımcı olmuştu. Bu da bazılarının akıllarında Alman pilotun performansının gerçekten artmadığı sorularını oluşturmuştu.

Wendlinger, Vettel'in gerçekten performansının artıp artmadığını anlamak için biraz beklenmesi gerektiğini söyledi. Ancak Alman pilotun şu anda Aston Martin'de rahat hissetmeseydi, Monako'da aldığı bu sonucun mümkün olmayacağını düşündüğünü de ekledi.

''Vettel'in geri dönüp dönmediğini göreceğiz. İlk kez bir yarışta rahat hissetti. Monako'da böyle bir sonuç alabilmek için araçta rahat hissetmelisiniz.''

Sebastian Vettel, Aston Martin

Sebastian Vettel, Aston Martin

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

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Editör Betim Aker

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