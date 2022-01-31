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Wehrlein: "Formula E araçlarını sürmek, Formula 1'e göre daha zor"

Ekleyen:
, Şef Editör

Eski Formula 1 pilotu ve Porsche Formula E sürücüsü Pascal Wehrlein, Formula 1 araçlarını sürmenin, elektrikli araçlara göre daha kolay olduğunu belirtti.

Wehrlein: "Formula E araçlarını sürmek, Formula 1'e göre daha zor"
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Mercedes'in genç sürücü programında yetişen sürücülerden birisi olan Wehrlein, Manor ile 2016 yılında Formula 1'e adım atmış ve 2018'in ardından Formula 1'e veda etmişti.

Alman pilot, şimdilerde elektrikli yarış serisi olan Formula E'de mücadele ediyor.

Formula E, son yıllarda Formula 1'den ayrılan veya Formula 1'e geçme fırsatı yakalayamayan sürücülerin bir sonraki durağı oldu. Bunun son örnekleri Alfa Romeo'dan ayrılan Antonio Giovinazzi ve F2'den F1'e geçme fırsatı yakalayamayan Dan Ticktum'du.

Wehrlein, geride kalan yıllarda hiç şampiyonluk almayı başaramadı fakat zaman zaman yeteneğini gösterdi.

Alman pilot, seri hakkında Soymotor.com'a verdiği röportajda, Formula E ve Formula 1 arasında neredeyse hiç bağ olmadığını belirtti.

Wehrlein şöyle dedi: "Formula E araçlarını sürmek gerçekten çok zor çünkü araçta çok fazla yol tutuş yok."

"Bu yüzden araç sürekli olarak altınızda hareket ediyor, her zaman kayıyor, sağa sola gidiyor. Bu araçla hızlı gidebilmek adına sınırda olmanız lazım."

"Direksiyon, gördüğünüz üzere Formula 1 araçları gibi değil ve oradaki gibi adeta bir ray üzerinde gitmiyorsunuz. Burada araç ile sürekli boğuşuyorsunuz ve bu gerçekten çok zor."

"Tüm bunlarla boğuşurken aynı zamanda etrafınızın duvarlarla çevrili olduğu cadde pistlerinde mücadele ediyorsunuz. Bunu da hesaba kattığınızda, durum gerçekten kolay değil."

"Sürerken çok dikkatli olmanız gerekiyor."

Pascal Wehrlein, Mercedes AMG

Pascal Wehrlein, Mercedes AMG

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