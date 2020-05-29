Wehrlein: "Formula 1'e gideceksem daha iyi pozisyonlar için yarışmalıyım"

Mercedes'in genç sürücü programından yetişen Pascal Wehrlein, F1 kariyerine 2016'da Manor'la başladı ve ertesi yıl Sauber'e geçti.

Geride kalan iki yılda 39 Grand Prix'ye katılırken, bu süreçte gerilerde kaldı ve sadece altı puan toplayabildi.

Koltuksuz kaldıktan sonra DTM'e geçen ve burada bir podyum alan Wehrlein, son iki yılda Mahindra Racing ile Formula E'de yarışıyor geride kalan süreçte bir podyum elde etti.

Alman pilotun F1'e dönebileceği yönünde zaman zaman söylentiler çıksa da, Wehrlein sadece iyi bir araca sahip olursa spora döneceğini söyledi.

Ran.de'ye konuşan Wehrlein, “Formula 1'e geri dönemeyeceğimden endişe etmiyorum. Artık gridin ortasında yarışan, hatta son sıralarda yer alan bir takımda olmak istemiyorum. Böyle bir deneyim yaşadım ve hoşuma gitmedi. Yarış hafta sonuna gidip 15. sıra için savaşacağımızı bilmek bana uygun değil."

"2016 Avusturya'da Manor'ın direksiyonunda 10. olduğum günü hatırlıyorum. Takım için bir başarıydı, ancak podyuma çıkmak ya da kazanmakla aynı şey değildi. Liderlerden bir tur geride kalmıştık. Bizde sadece 80 kişi çalışıyordu, oysa büyük takımların 1.500'e kadar çalışanı vardı. Dolayısıyla sonuçlar farklı oluyordu."

"Büyük takımlardaki sürücüler yıllardır yarışıyorlar, deneyimleri var ve hızlarını kanıtladılar, bu yüzden onlar arasında bir boşluk bulmak benim için zor olacak." dedi.

Wehrlein, Sebastian Vettel'in Mercedes'e katılma olasılığı hakkında şunları söyledi: “Son yıllarda her iki Mercedes pilotu da yarış kazandı. Takımlar böyle bir durumda genellikle sürücülerini değiştirme konusunda isteksiz olurlar. Ancak bunun olabileceğini düşünüyorum."

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