Wehrlein, F1'e dönüşle ilgileniyor

Daha önce Manor ve Sauber takımlarıyla Formula 1'de yarışan Pascal Wehrlein, son dönemde Formula E'de mücadele ediyor.

Wehrlein'ın ismi son dönemde Haas ile anılırken, aynı zamanda Formula 1'e girmeye hazırlanan yeni bir İspanyol takımıyla da anıldı.

Ancak Wehrlein, gridin en gerisinde yer almak istemediğini ve bu yüzden üst düzey takımlardan teklif gelmesi halinde F1'e dönüşü kabul edeceğini dile getirdi.

25 yaşındaki eski Ferrari gelişim pilotu, "Formula 1 kesinlikle çok cazip. Ama doğru fırsatların olması gerekiyor."

"Formula 1'e hemen geri dönmek için, gridin arkasında yer almayı göze alamam veya gridin arkasında yarışmak istemem."

"2021'den önce hâlâ çok fazla vakit var ve bu yüzden hâlâ bir şeylere bakabilir, dinleyebilir ve bir şeyleri düşünebilirim." dedi.