Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Rusya GP
26 Eyl
-
29 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Japonya GP
10 Eki
-
13 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Meksika GP
24 Eki
-
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
01 Kas
-
03 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Brezilya GP
14 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
28 Kas
-
01 Ara
FP1:
3 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Wehrlein, F1'e dönüşle ilgileniyor

paylaşım
yorumlar
Wehrlein, F1'e dönüşle ilgileniyor
Ekleyen:
, Editör
25 Kas 2019 11:00

Pascal Wehrlein, Formula 1'e geri dönmekle ilgilendiğini ancak sadece doğru fırsat olursa bunu kabul edeceğini dile getirdi.

Daha önce Manor ve Sauber takımlarıyla Formula 1'de yarışan Pascal Wehrlein, son dönemde Formula E'de mücadele ediyor.

Wehrlein'ın ismi son dönemde Haas ile anılırken, aynı zamanda Formula 1'e girmeye hazırlanan yeni bir İspanyol takımıyla da anıldı.

Ancak Wehrlein, gridin en gerisinde yer almak istemediğini ve bu yüzden üst düzey takımlardan teklif gelmesi halinde F1'e dönüşü kabul edeceğini dile getirdi.

25 yaşındaki eski Ferrari gelişim pilotu, "Formula 1 kesinlikle çok cazip. Ama doğru fırsatların olması gerekiyor."

"Formula 1'e hemen geri dönmek için, gridin arkasında yer almayı göze alamam veya gridin arkasında yarışmak istemem."

"2021'den önce hâlâ çok fazla vakit var ve bu yüzden hâlâ bir şeylere bakabilir, dinleyebilir ve bir şeyleri düşünebilirim." dedi.

Sonraki haber
Porsche, F1'e girmeyecek

Önceki haber

Porsche, F1'e girmeyecek

Sonraki haber

Ferrari sözcüsü, pilotlar arasındaki "özel toplantı" iddiasını yalanladı

Ferrari sözcüsü, pilotlar arasındaki "özel toplantı" iddiasını yalanladı
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Yarış merkezi

Abu Dhabi GP

Abu Dhabi GP

28 Kas - 1 Ara
FP1 Başlangıç:
3 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
04:00
13:00
FP2
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
08:00
17:00
FP3
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
05:00
14:00
Q1
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
08:00
17:00
Yarış
Paz 1 Ara
Paz 1 Ara
08:10
17:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Honda: "F1 geleceğimiz için en önemli faktör maliyet"

42dk
2
Formula 1

Vandoorne: “McLaren, Alonso’ya istediği her şeyi verdi”

3
Formula 1

Galeri: F1 takım arkadaşı kazaları

4
Formula 1

Ferrari sözcüsü, pilotlar arasındaki "özel toplantı" iddiasını yalanladı

2s
5
Formula 1

Pirelli: 2020 lastikleri reddedilirse büyük bir sorun olmaz

1s

Son Videolar

Red Bull'un sıfır yer çekiminde pit stopu 02:09
Formula 1

Red Bull'un sıfır yer çekiminde pit stopu

F1 Start Gridi: Brezilya GP 00:56
Formula 1

F1 Start Gridi: Brezilya GP

F1 2019'da Interlagos'ta bir tur 01:20
Formula 1

F1 2019'da Interlagos'ta bir tur

F1 2021 Kuralları - Öne çıkan 10 konu 10:12
Formula 1

F1 2021 Kuralları - Öne çıkan 10 konu

F1'in 2021 planları hakkındaki görüşler 09:42
Formula 1

F1'in 2021 planları hakkındaki görüşler

Son Haberler

Honda: "F1 geleceğimiz için en önemli faktör maliyet"
F1

Honda: "F1 geleceğimiz için en önemli faktör maliyet"

Pirelli: 2020 lastikleri reddedilirse büyük bir sorun olmaz
F1

Pirelli: 2020 lastikleri reddedilirse büyük bir sorun olmaz

Ferrari sözcüsü, pilotlar arasındaki "özel toplantı" iddiasını yalanladı
F1

Ferrari sözcüsü, pilotlar arasındaki "özel toplantı" iddiasını yalanladı

Wehrlein, F1'e dönüşle ilgileniyor
F1

Wehrlein, F1'e dönüşle ilgileniyor

Porsche, F1'e girmeyecek
F1

Porsche, F1'e girmeyecek

Program

Formula 1
Biletler
Sağlayan
28 Kas
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.