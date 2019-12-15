Wehrlein, 2020'de de Ferrari'nin simülatör pilotu olacak

Motorsport.com'un daha önce duyurduğu üzere Pascal Wehrlein, Mercedes'ten ayrılmasının ardından Ferrari'ye 2019'un başında Ferrari'ye katılmış ve İtalyan üreticinin ikinci gelişim/simülatör pilotu olmuştu. Alman pilot aynı zamanda Mahindra ile Formula E'de yarışmayı sürdürüyor.

Genç pilot gelecek yıl yine Mahindra ile Formula E'de yarışacak genç sürücü, Ferrari'nin simülatör pilotluğunu da yapmaya devam edecek.

Takım patronu Mattia Binotto, 25 yaşındaki pilotun takımda kaldığını doğruladı.

Binoto, "Önümüzdeki yıl simülatörde çok deneyimli sürücülerimiz olacak. Pascal gelecek sezon bizimle kalacak." dedi.

Bu yıl Ferrari'nin simülatöründe Wehrlein'ın yanı sıra Brendon Hartley, Antonio Fuoco ve Davide Rigon yer almıştı.

Bu grupta sadece Manor ve Sauber'le Formula 1'de yarışan Wehrlein birden fazla yıl Formula 1'de yarıştı.

Binotto, "Simülatör giderek daha önemli bir rol oynuyor, bu yüzden geleceğe daha fazla yatırım yapmak istiyoruz." dedi.

Diğer üç pilot arasından hangisinin takımda kalıp, hangisinin kalmayacağı belli değil.