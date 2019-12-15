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Formula 1 / Son dakika

Wehrlein, 2020'de de Ferrari'nin simülatör pilotu olacak

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Wehrlein, 2020'de de Ferrari'nin simülatör pilotu olacak
Ekleyen:
, Journalist
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
15 Ara 2019 07:12

Ferrari, Pascal Wehrlein'ın tıpkı geçen yıl olduğu gibi 2020 yılında da kendilerinin simülatör programında yer alacağını açıkladı.

Motorsport.com'un daha önce duyurduğu üzere Pascal Wehrlein, Mercedes'ten ayrılmasının ardından Ferrari'ye 2019'un başında Ferrari'ye katılmış ve İtalyan üreticinin ikinci gelişim/simülatör pilotu olmuştu. Alman pilot aynı zamanda Mahindra ile Formula E'de yarışmayı sürdürüyor.

Genç pilot gelecek yıl yine Mahindra ile Formula E'de yarışacak genç sürücü, Ferrari'nin simülatör pilotluğunu da yapmaya devam edecek.

Takım patronu Mattia Binotto, 25 yaşındaki pilotun takımda kaldığını doğruladı.

Binoto, "Önümüzdeki yıl simülatörde çok deneyimli sürücülerimiz olacak. Pascal gelecek sezon bizimle kalacak." dedi.

Bu yıl Ferrari'nin simülatöründe Wehrlein'ın yanı sıra Brendon Hartley, Antonio Fuoco ve Davide Rigon yer almıştı.

Bu grupta sadece Manor ve Sauber'le Formula 1'de yarışan Wehrlein birden fazla yıl Formula 1'de yarıştı.

Binotto, "Simülatör giderek daha önemli bir rol oynuyor, bu yüzden geleceğe daha fazla yatırım yapmak istiyoruz." dedi.

Diğer üç pilot arasından hangisinin takımda kalıp, hangisinin kalmayacağı belli değil.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Pascal Wehrlein
Takımlar Ferrari Şimdi al
Editör Roy Rijsdijk

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