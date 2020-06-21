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Formula 1 / Son dakika

Willi Weber, Schumacher'in menajerliğini neden bıraktığını anlattı

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Willi Weber, Schumacher'in menajerliğini neden bıraktığını anlattı
Ekleyen:
, Editör
21 Haz 2020 08:21

Willi Weber, Michael Schumacher'in menajeri olmayı neden bıraktığına dair açıklamalarda bulundu.

Willi Weber, 20 yılı aşkın bir süre boyunca Michael Schumacher'in menajeriydi. Ancak Schumacher, 2010 yılında üç yıllık aradan sonra Formula 1'e döndüğü zaman Weber artık yanında değildi.

O andan itibaren Schumacher kendi kendini yönetti ve aynı zamanda medya danışmanı Sabine Kehm'e de daha fazla yetki verdi.

Motorsport.com ile yaptığı röportajda Weber, Schumacher'le neden yollarını ayırdığı hakkında açıklamalarda bulunuyor.

78 yaşındaki Weber, "Tamamen saygı duyuyorum ama geçmişe bakıldığında, yapabileceği en aptalca şey 2010'da geri dönmekti."

"Bana sıkıldığını, araç kullanmak istediğini söyledi... Ben de ona 'Michael ne istiyorsun sen? Artık kazanamazsın, sadece kaybedersin. Her şeyi kazandın, dünyanın en iyi yarış pilotu sensin. Orada, en tepede duruyorsun, şimdi sadece kaybedersin' dedim. Ama bu sözleri duymak istemedi ve beni dinlemedi."

"İkinci şey, Formula 1'de geçirdiğim yıllarda sonra tekrar valizimi doldurmak ve uzun saatler boyunca uçmak istemiyordum. 24 saat boyunca uçakta olmak istemedim. Bütün bunları düşündüm ve ona denizaşırı yarışlara gelmeyeceğimi ama Avrupa'da onunla olacağımı söyledim."

"Sona bana geldi ve 'Willi, düşündüm de kendi başıma idare edeceğim. Hepsini kendi başıma yapacağım' dedi..."

"Ben de ona, 'Michael, bak bu bir hata, bırak yapma' dedim. Ama 'Hayır, ben yaparım, eğer gitmeyeceksen ben kendim yaparım' dedi. Ona 'Gerçekten bunu istiyorsan, arkadaş olarak ayrılalım'  dedim ve kendisi için en iyisini diledim. Ama bu dönüşün yanlış gideceğini de biliyordum."

"Sonrasında ilişkimiz arkadaş olarak devam etti. Sık sık birbirimizi gördük, telefonda konuşmaya devam ettik." dedi.

Sonuç olarak Schumacher, kariyerinin en kötü üç yılını geçirdi ve 2012 sonunda tek podyumla Mercedes kariyerini sonlandırdı.

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Bu Haber Hakkında

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Editör Kemal Şengül

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