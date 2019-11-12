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Formula 1 / Son dakika

Weber: "Schumacher'in iyileşeceğini düşünüyorum"

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Weber: "Schumacher'in iyileşeceğini düşünüyorum"
Ekleyen:
, Editör
12 Kas 2019 18:10

Michael Schumacher'in eski menajeri Willi Weber, Alman pilotun iyileşeceğine olan inancının tam olduğunu söyledi.

Michael Schumacher, 2013 yılında geçirdiği kayak kazasında başından ciddi şekilde yaralandı ve o günden bu yana sağlık durumu hakkında net bir bilgi yok.

Alman pilotun durumu hakkında ailesi tarafından herhangi bir açıklama gelmezken, eski menajeri Willi Weber de haber alamayan isimlerden birisi.

Weber, bir kez daha açıklamada bulunmayan Schumacher ailesine yüklenirken, Alman pilotun savaşmaya devam edeceğinden hiçbir şüphesi olmadığını söyledi.

Weber, "Michael'ın ciddi şekilde yaralandığını biliyorum, ancak ne yazık ki rehabilitasyon sürecinin nasıl gittiği, ilerleme olup olmadığı hakkında hiçbir bilgi yok."

"Nasıl olduğunu, elinizi sıkıp sıkamadığını ya da yüzünde felç olup olmadığını bilmek istiyorum."

"Ne yazık ki, Corinna bana bunu açıklamayı reddediyor. Belki de herkese her şeyi anlatacağımdan korkuyor.

"Ama yine de Michael'ın iyileşeceğine inanıyorum, çünkü onun gerçek bir savaşçı olduğunu biliyorum.

"Bir şansı varsa, o zaman bunu kullanacak. Bu son değil."

"Tüm bunlar böyle bitemez, onun için dua ediyorum ve birbirimizi tekrar göreceğimize inanıyorum. ” dedi.

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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