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Formula 1 / Son dakika

Weber: "Mercedes, Schumacher'in tarzına uygun bir araç üretemedi"

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Weber: "Mercedes, Schumacher'in tarzına uygun bir araç üretemedi"
Ekleyen:
, Editör
22 Nis 2020 09:14

Michael Schumacher'in eski menajeri Willi Weber, Alman pilotun Mercedes'te başarısız bir üç yıl geçirmesini, tarzına uygun bir araç alamamasına bağlıyor.

Michael Schumacher, Formula 1 kariyeri boyunca Benetton ve Ferrari'de yarışı. Her iki takımla da harika başarılar ve şampiyonluklar yaşayan Alman pilot, 2006 sonunda Formula 1'den emekli oldu.

2009 sonunda üç yıl aradan sonra Formula 1'e geri dönen efsane pilot, tamamen farklı bir teknoloji ve pilot jenerasyonuyla karşı karşıyaydı.

Sonuç olarak 2012 sonunda, podyuma da çıktığı yılın ardından Formula 1'den emekli oldu.

Ancak Schumacher, hem adıyla hem de deneyimiyle Mercedes'in şampiyonluk için gereken yapıyı kurmasına yardım etti.

Kolner Express'e konuşan eski menajeri Willi Weber, “Michael'ın aracın sürüş tarzıyla ilgili sorun yaşadığına %100 katılıyorum."

“Michael, sürüş tarzı için özel araç araç ayarlarına ihtiyaç duyuyor ve Mercedes'ten bunu alamadı."

“Yeni araçlar tamamen farklı bir yönde gelişti ve Michael teknolojiyi Benetton ve Ferrari'de olduğu kadar etkileyemedi."

"Elbette bu doğru. Fakat Ross Brawn, eski Honda aracı için zekice tasarlanmış bir difüzörle [2009'da] kazandı ve Jenson Button'ı dünya şampiyonu yaptı. Bundan sonra çok büyük oranda tasarruf yapmak zorunda kaldı. Aracı çok fazla geliştiremedi ve aniden hızlı olan Rosberg ile çıta çok yüksekti."

"Farklı bir teknoloji ve sürücü jenerasyonuydu. Michael her zamanki gibi fit olsa bile bunu telafi edemedi." dedi.

Weber, Schumacher'e dönmemeyi tavsiye ettiğini ancak efsane pilotun bunu dinlemediğini belirtti.

“Michael, Mercedes'te başarısız oldu. Keşke bu sefer beni dinleseydi. Her şeyi denedi ve Mercedes'in arka arkaya dünya şampiyonlukları kazanabilmesi için Rosberg ile birlikte arabacı daha hızlı hale getirdi. Ama yine de geri dönüşü gereksizdi."

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Michael Schumacher, Mercedes GP

Michael Schumacher, Mercedes GP
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Fotoğraf: XPB Images

Michael Schumacher, Mercedes GP

Michael Schumacher, Mercedes GP
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Fotoğraf: XPB Images

Michael Schumacher, Mercedes GP

Michael Schumacher, Mercedes GP
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Michael Schumacher, Mercedes GP

Michael Schumacher, Mercedes GP
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Fotoğraf: XPB Images

Michael Schumacher, Mercedes GP

Michael Schumacher, Mercedes GP
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Fotoğraf: XPB Images

Michael Schumacher, Mercedes GP

Michael Schumacher, Mercedes GP
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Fotoğraf: XPB Images

Michael Schumacher, Mercedes GP

Michael Schumacher, Mercedes GP
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Fotoğraf: XPB Images

Michael Schumacher, Mercedes GP

Michael Schumacher, Mercedes GP
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Michael Schumacher, Mercedes GP

Michael Schumacher, Mercedes GP
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Michael Schumacher, Mercedes GP

Michael Schumacher, Mercedes GP
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Michael Schumacher, Mercedes GP

Michael Schumacher, Mercedes GP
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Michael Schumacher, Mercedes GP

Michael Schumacher, Mercedes GP
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Michael Schumacher, Mercedes GP

Michael Schumacher, Mercedes GP
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Michael Schumacher, Mercedes GP

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Michael Schumacher, Mercedes GP

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Michael Schumacher, Mercedes GP

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Michael Schumacher, Mercedes GP

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Michael Schumacher, Mercedes GP

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Michael Schumacher, Mercedes GP

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Michael Schumacher, Mercedes GP
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Editör Kemal Şengül

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