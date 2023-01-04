Webber'e göre McLaren'la yaptığı test Piastri için önemli olacak

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Oscar Piastri, Alpine genç sürücü akademisinde yetişmesine rağmen yeni sezonda McLaren ile Formula 1'e adım atacak.

Uzun ve tartışmalı sürecin ardından geçen yılın sonunda İngiliz ekiple çalışmaya başlayan ve hem 2021 aracını hem de 2022 aracını süren Piastri, yeni sezon hazırlıklarına zaten hız vermiş durumda.

Günümüzde F1 araçlarını sürme fırsatları kısıtlı olduğu için sezon sonu testinde yer almak hem Piastri hem de McLaren için faydalıydı.

Genç sürücünün menajeri Mark Webber de bu testlerin takımı tanımak ve yeni sezona hazırlanmak için kritik önemde olduğunu belirtti.

Webber, "Bu testler gerçekten çok önemliydi."

"Oscar gibi motivasyonu yüksek bir adam için takımdaki ortamı tanımak önemliydi."

"McLaren onun metodik yaklaşımını gördü ki bu harika bir şey. Elbette fabrikada çok çalışabilirsiniz, sürekli orada vakit geçirebilirsiniz ancak yarışa hazırlanmak için piste çıkmak önemlidir."

"Testleri sevdi. Aslında testlere katılabilmiş olması harika oldu. Şimdi Oscar ve ekibin Bahreyn için kış hazırlıkları sırasında düşünmesi gereken çok şey var."

"İsterseniz bana yaşlı bir adam diyebilirsiniz fakat benim zamanımda sürücülerin araçla test yapmak adına çok daha fazla fırsatı vardı."

"Oscar, Haziran 2022'ye kadar sadece sekiz test gününe sahipti ve bundan sonra dört aylık bir ara verdi."

"Formula 1, antrenman anlamında tenis ya da golf gibi bir spor değil. Genç sürücülerin işi daha zor." dedi.