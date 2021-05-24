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Formula 1 / Azerbaycan GP Haberler

Webber: "Yenilmiş bir Hamilton çok tehlikeli bir rakip olacak"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Eski F1 pilotu Mark Webber, Lewis Hamilton'ın daha güçlü şekilde dönebileceğini düşünüyor.

Webber: "Yenilmiş bir Hamilton çok tehlikeli bir rakip olacak"

Lewis Hamilton, ilk dört yarışta üç galibiyet almayı başarmış ve İspanya Grand Prix'sinin ardından 14 puanlık bir farkla şampiyona liderliğinde yer almıştı.

Ancak Hamilton, Monako Grand Prix'sinde çok kötü bir hafta sonu geçirdi ve yarışı yedinci sırada tamamladı.

Diğer tarafta Max Verstappen, pazar günü galibiyete ulaştı ve topladığı 25 puanla, kariyerinde ilk kez şampiyona liderliğine yükseldi. Şu anda ikili arasında dört puan var.

Mark Webber, Monako GP sonrası NOS'a şöyle konuştu: "Max, hafta sonu boyunca kusursuz bir iş yaptı ve iyi bir performans sergiledi. Bu, önemli bir şey. Onun zaferi muhteşem bir başarı."

"Monako'da her zaman bariyerlere çarpma riskiniz oluyor. Bu, sürücüyü yoran bir şey ve yarışın karmaşıklığına katkıda bulunuyor."

"Eğer bir saniyeliğine konsantrasyonunuzu kaybederseniz, kendinizi bariyerlerde bulursunuz. Bir buçuk saat boyunca Max'in tek bir mücadelesi ya da sorunu dahi olmadı, ancak bu Grand Prix'yi hafta sonunun herhangi bir anında kaybedebilirsiniz. Mesela Charles Leclerc'i hatırlayın: Pole pozisyonunu kazandı ve sonrasında her şeyi kaybetti."

"Bu yarıştaki ekstra psikolojik baskı nedeniyle Monako'da kazanmak özellikle keyiflidir. Ancak baskı hissetmez ve sakin şekilde sürüşünüze odaklanabilirseniz, tur atmaktan inanılmaz keyif alırsınız."

"Max şimdi doğru dengeyi bulmuş gibi görünüyor ve işlerin nasıl gittiğini anlıyor. Ancak dikkatli olması gerekiyor. Çünkü yenilmiş bir Hamilton çok tehlikeli bir rakiptir."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

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Red Bull: "Mercedes'in hataları, baskı yapmaya devam etmemiz gerektiğini gösteriyor"

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Seri Formula 1
Etkinlik Azerbaycan GP
Editör Kemal Şengül

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