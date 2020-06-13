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Formula 1 / Son dakika

Webber, Vettel'in yarışlara ara vermesini bekliyor

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Webber, Vettel'in yarışlara ara vermesini bekliyor
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Abdullah Çelik
13 Haz 2020 11:35

Mark Webber, eski takım arkadaşı Sebastian Vettel'in Ferrari'den ayrılığın sonrasında 2021'de yarışlara ara vermesini bekliyor.

Ferrari, geçen ay yapmış olduğu açıklamada 4 kez dünya şampiyonu olan Vettel'in 2020 sonunda takımdan ayrılacağını duyurmuştu.

Bu açıklama ile Vettel'in F1'deki geleceği belirsizleşti çünkü gidebileceği pek gerçekçi seçenek yok gibi görünüyor. Mercedes'te Lewis Hamilton'ın olması nedeniyle bu ihtimalin pek güçlü olmadığı düşünülüyor. Diğer takımlar ise orta sıra takımı durumunda.

F1 Nation'a konuşan Webber, "Onun bir sene ara vereceğini düşünüyorum. Umarım o süreçte yenilenir ve Formula 1'de tekrar ön sıralar için mücadele etme ruhuna kavuşur."

"Benim için bu durum biraz daha zordu. 30'lu yaşlarımın son dönemine doğru ilerliyordum ve o dönemde 0.1 sn farkı bulmak belli pozisyonlarda ve senaryolarda daha zor oluyor."

"Artık saatinize bakmaya başladıysanız, toplantılarda motive olamıyorsanız ve hemen bitmesini istiyorsanız, o zaman etrafınızdaki insanlardan sizin için ekstra bir şeyler yapmasını bekleyemezsiniz."

"Başarıya aç, motive, disiplinli, tek bir takım olup bir hedefiniz varsa bunu yapabilirsiniz. 10 üzerinden 9.5 alıyorsanız, o zaman diğer çalışanlarla aynı hedefe sahip olmazsınız." dedi.

2015'te Ferrari'ye katılan Vettel, Kimi Raikkonen'in 2007'deki şampiyonluğunun ardından Ferrari'ye şampiyonluğu kazandırmak istiyordu. Vettel 2017 ve 2018'de buna yaklaşsa da şampiyonada ikinci olmaktan kurtulamadı.

2019'da Vettel, yeni takım arkadaşı genç Charles Leclerc karşısında zorlandı ve sene sonunda ona mağlup oldu. Leclerc'in takımda ilk sene gösterdiği performansın ardından Ferrari'nin ilgisi daha çok ona kaydı.

Webber, Ferrari'nin Vettel ile eski şampiyon pilotları kadar iç içe olamadığını düşünüyor.

Webber, "Onun çalışma şeklini biliyorum, her zaman % 110'unu verir. Çok fazla zaman ve çaba harcar ve açık bir şekilde aynısını bekler."

"Michael oraya gittiğinde, Rory Byrne, Ross Brawn, Jean Todt vardı. Onun domine ettiği dönemde takım içerisinde birçok kültürün karışımından oluşan ekip vardı. Bu konuda İtalyanları kötülemiyorum. Tek bir ordu kurduklarını ve başarılı olamadıklarını söylüyorum."

"Ellerinden geleni yapsalar da, o yönetim şekli altında Seb'in soluğu kesildi. Tam manasıyla soluğu kesildi."

"Ardından Charles çok hızlı, enerji dolu, çekici ve saf bir şekilde geldi. Saflık harika bir şey çünkü direkt geldi ve mücadeleye girişti. Bu durumda başka bir şey bilmezsiniz. Sebastian ise bir süredir oradaydı, sıkı çalıştı ve işlerin ilerlemesi için mücadele etti."

"Ferrari'de zor zamanlar geçirdiği konusunda şüphe yok. Onu özleyeceklerini düşünüyorum. Onun deneyimini özleyeceklerini düşünüyorum. Leclerc kesinlikle birinci sınıf bir pilot. Ancak kısa vadede Seb'in deneyimini özleyeceklerdir."

"O, yatağından kalktığında kırmızı aracı sürmek için her zamanki motivasyonla kalkmıyor. Bu bir sorun." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Mark Webber , Sebastian Vettel Şimdi al
Takımlar Scuderia Ferrari
Editör Luke Smith

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