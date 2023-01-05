Webber: "Vettel'in kariyerine şapka çıkarıyorum"
Mark Webber, eski takım arkadaşı Sebastian Vettel'in mükemmel bir kariyeri geride bıraktığını ve kariyeri boyunca her geçen gün daha da olgunlaştığını söyledi.
Geçtiğimiz sezonun ardından 15 yıllık F1 kariyerini noktalayan Vettel, geride Red Bull ile kazandığı dört şampiyonluk bıraktı.
Webber bu dört sezon boyunca Vettel'in takım arkadaşıydı ve ikili başta 2013 Malezya GP'sindeki Multi 21 olayı olmak üzere birçok sıkıntı yaşadı.
Buna rağmen F1'den emekli olduğu 2013 sezonunun ardından Vettel ile iyi bir ilişki kurmayı başaran Webber, eski takım arkadaşının kariyerini övüyor.
Speedcafe.com'a verdiği demeçte Webber, "Açıkçası, takımınızın ya da temsil ettiğiniz şeyin özelliklerini benimseyerek bir role bürünmek zaman alıyor."
"Bu durum biraz da profesyonel bir sporcu olarak ne kadar olgun bir tavır sergileyebildiğiniz ve taraftarların yarış esnasında sergilediğiniz tavrı nasıl benimsediğiyle ilgili."
"Sebastian için kariyerinin başlangıcında bu role bürünebilmek zaman aldı. Birlikte birkaç kez podyuma çıktık ve bunların çoğu dünya çapında tartışmalara sebep oldu."
"Ancak günün sonunda takımı temsil etmek konusunda muazzam bir iş ortaya koydu. Spora çok şey katmaya başladı, açıkçası kariyerinin başlarında böyle bir şey söz konusu olmayabilirdi."
"Bir şampiyon olarak başarılarının ötesine geçmeyi başardı, bu gerçekten harikaydı. Kendisine şapka çıkarıyorum." dedi.
Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22
Fotoğraf: Erik Junius
Vettel'in kariyerinin son yarışlarına doğru müthiş bir tempo tutturduğuna da değinen Webber, emeklilik için biraz erken olabileceğini de düşünmüyor değil.
Webber, "Vettel zamanlamayı çok iyi ayarladı, gerçi biraz erken davranmış olabilir. Bence halen çok iyi bir pilot. Bir keresinde ona 'sanırım bunu biraz erken anladın' dedim, biraz güldük."
"Yine de tek parça halinde emekliye ayrıldığı için çok mutluyum, harika bir kariyeri geride bıraktı. Gençken önüne gelen herkesi ezip geçen bir makineydi, son zamanlarındayken dahi gününde olduğunda özel performanslar sergileyebiliyordu."
"Dört dünya şampiyonluğu asla küçümsenemeyecek bir başarı. Kendisini çok özleyeceğiz." dedi.
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