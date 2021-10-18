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Formula 1 Haberler

Webber: "Vettel'in bu tür hatalar yapmasına alışık değilim"

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Eski Formula 1 pilotu Mark Webber, eski takım arkadaşı Sebastian Vettel'in Türkiye Grand Prix'sinde yaptığı hatalar karşısında şaşkın olduğunu söyledi.

Webber: "Vettel'in bu tür hatalar yapmasına alışık değilim"

Aston Martin pilotu Sebastian Vettel, Türkiye Grand Prix'sinde puan savaşı verirken, kurumaya başlayan pistte kuru zemin lastiğini deneme kararı aldı.

Pist çok geç kuruyordu ve çiseleyen yağmur, şartları olumsuz etkiliyordu. Vettel, bu şartlarda kuru zemin lastiğinin çok kötü olmayacağını düşündü. Fakat bu, büyük bir hataydı ve Vettel kuru zeminlere geçtiği andan itibaren zorlandı.

Sonrasında pite geri dönen Vettel, lastik değiştirdi ve tekrar geçiş lastiğine döndü.

Bu başarısız strateji, 2010'lu yılların başında dört kez dünya şampiyonu ile takım arkadaşı olan Webber'i şaşırttı. Avustralyalı pilot, Vettel gibi deneyimli bir ismin, böyle hatalar yapmasını tuhaf buluyor.

Webber, F1 Nation podcastinde, "Onun için alışılmadık bir durumdu."

"Genellikle böyle şartlarda lastik değiştiren ilk sürücü o olmazdı."

"Aksine başka bir kobay olmasına izin verirdi. Yapmaya çalıştığı şey inanılmazdı. Pist sırılsıklamdı ve üçüncü virajda spin attı."

"Neyin peşinde olduğu hakkında hiçbir fikrim yok.”

"Alacağı her puan takım için çok önemli olabilirdi. Yarışta kuru hat çok dardı, gerçekten hızlı olsaydı bile geçiş yapması çok zor olurdu."

"Bu, çok cesur bir karardı ve sonuç açıktı. 15 saniye içinde kararın doğru olmadığını anladı" dedi.

Bu olayın ardından en geriye düşen ve sadece Haas sürücülerini geçen Vettel, yarışı 18. sırada bitirdi.

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