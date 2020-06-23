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Formula 1 / Son dakika

AlphaTauri, Çarşamba günü Imola'da test yapacağını doğruladı

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AlphaTauri, Çarşamba günü Imola'da test yapacağını doğruladı
Ekleyen:
, Editör
23 Haz 2020 14:38

AlphaTauri, sosyal medya hesaplarından paylaştığı video ile çarşamba günü Imola'da bir çekim günü düzenleyeceğini açıkladı.

Motorsport.com geçtiğimiz haftalarda AlphaTauri'nin Imola'da bir çekim günü düzenleyeceğini öğrenmişti.

Bu çekim gününde 2020 aracı kullanılacak ve hem Pierre Gasly hem de Daniil Kvyat efsanevi pistte sürüş yapacak.

Normalde testin Misano'da yapılması bekleniyordu ancak o pisti MotoGP ekipleri kiraladı.

AlphaTauri, bugün 2020 aracını çalıştırdıklarına dair bir video yayınladı. Bu videoda yarın çekim günü düzenleneceği de doğrulandı.

 
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Editör Kemal Şengül

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