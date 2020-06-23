AlphaTauri, Çarşamba günü Imola'da test yapacağını doğruladı

Motorsport.com geçtiğimiz haftalarda AlphaTauri'nin Imola'da bir çekim günü düzenleyeceğini öğrenmişti.

Bu çekim gününde 2020 aracı kullanılacak ve hem Pierre Gasly hem de Daniil Kvyat efsanevi pistte sürüş yapacak.

Normalde testin Misano'da yapılması bekleniyordu ancak o pisti MotoGP ekipleri kiraladı.

AlphaTauri, bugün 2020 aracını çalıştırdıklarına dair bir video yayınladı. Bu videoda yarın çekim günü düzenleneceği de doğrulandı.