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Formula 1 / Son dakika

Webber, Vettel'in 2020 sonunda F1'den ayrılacağından emin

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Webber, Vettel'in 2020 sonunda F1'den ayrılacağından emin
Ekleyen:
, Editör
23 Haz 2020 17:30

Mark Webber, Sebastian Vettel'in 2020 sezonunun ardından emekli olacağını düşünüyor.

Sebastian Vettel'in Ferrari ile olan kontratı yıl sonunda bitiyor ve taraflar yollarını ayıracaklarını zaten açıkladılar.

Alman pilotun Mercedes'e gitmemesi halinde emekli olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Şimdiye kadar pek çok isim konuyla ilgili açıklama yaparken, eski takım arkadaşı Mark Webber de bu isimlere katıldı.

Avustralyalı pilota göre Vettel, 2020 sonunda emekli olacak.

Salzburger Nachrichten'e konuşan Webber, “Ben kumarbaz değilim, o yüzden bahse girmeyeceğim. Ama Seb'in sezon sonunda ayrılacağını ve 2022'de geri geleceğini düşünüyorum." dedi.

Webber, Carlos Sainz'ın Ferrari'ye geçişinin kendisini pek de şaşırtmadığını söyledi.

Ferrari'nin Daniel Ricciardo yerine Sainz'ı tercih etmesine şaşırıp şaşırmadığı sorulduğunda Webber, “Pek değil."

“Carlos, duruş özellikleriyle Ferrari'ye çok iyi uyuyor. Aynı zamanda İtalyan kültürü ve dili için de çok uygun. Aynı zamanda çok hızlı."

“Marka için iyi olabilecek bir isim. Öyleyse neden olmasın? Özellikle de güçlü 2019 sezonunun ardından sürpriz değil." yanıtın verdi.

Webber, Ferrari pilotlarının üzerindeki baskı hakkında farklı bir yorumda da bulundu.

"Bana göre baskı Carlos veya Charles'ın üzerinde değil, takımın üzerinde. Ferrari işi yerine getirmeli ve sürücülere ihtiyaç duydukları koşulları sunmalı."

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Editör Kemal Şengül

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