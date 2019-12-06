Webber: "Vettel iyi bir dinleyici değil"

Sebastian Vettel, bu yıl sezon başından itibaren zorluklarla mücadele etti ve Charles Leclerc sezon ilerledikçe performansını arttırınca, Vettel'in takım içerisindeki pozisyonu sorgulanmaya başladı.

Sezonu Leclerc'ten daha az puan alarak tamamlayan Vettel, aynı zamanda sıralama turlarında da genç takıma arkadaşına geçildi.

Red Bull'da yarışırken Vettel'le çalışan Webber, yaptığı hatalardan ötürü sık sık eleştirilen Vettel'in 'iyi bir dinleyici' olmadığını ve tavsiyeleri sevmediğini dile getirdi.

Avustralyalı pilot, “Muhtemelen Sebastian, kariyerinin en önemli kış tatiline giriyor. Sebastian bir kazanan ve aynı zamanda bir savaşçı, ancak tavsiye dinlemekten hoşlanmıyor çünkü kariyerinin sonuna doğru geliyor."

"Bu kendisinin daha önce yaşamadığı bir şey. Yani ilk kez bu durum içerisinde ve kariyerinde tüm bunları yaşamış profesyonellerin tavsiyelerine ihtiyacı olduğuna inanıyorum. Tavsiyeler sayesinde, tutkusunu ve motivasyonunu yeniden kazanabilecek.

"Şimdi evde üç çocuğu var ve gelecek sezon 22 yarış olacak. Benim bir çocuğum yok ama Sebastian için ne kadar zor olacağını hayal edebiliyorum. Oysa diğerleri buna sahip değil."

"Bu Ferrari'deki en kötü sezonuydu. Şimdi zirveye geri dönmeye çalışırken, üstesinden gelmesi gereken pek çok şey var." dedi.