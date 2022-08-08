Webber, Vettel ile takım arkadaşı olduğu “gergin” yıllar hakkında konuştu
Mark Webber, bu sezon sonunda emekli olacağını açıklayan Sebastian Vettel ile Red Bull’da takım arkadaşıyken ilişkilerinin “oldukça gergin” ve “çekişmeli” olduğunu söyledi.
İkili, Red Bull’da 2009’dan 2013’e kadar takım arkadaşı olarak yarıştı. Bu zaman zarfında Vettel 4 dünya şampiyonluğu kazandı. Öte yandan Webber ise şampiyonayı üç kez üçüncü olarak tamamladı ve 2013 sezonunun sonunda emekli oldu.
Webber ve Vettel’in arasındaki rekabet, bazı yarışlarda oldukça kızışmış ve 2013 Malezya yarışında Alman pilotun takım emirlerine uymayıp Webber’i geçerek galibiyeti almasıyla doruk noktasına ulaşmıştı.
Webber şu anda Vettel ile arkadaş olduğunu belirtse de seneler öncesinde durumun böyle olmadığını ve ilişkilerinin “oldukça gergin” ve çekişmeli” olduğunu dile getirdi.
F1.com’a verdiği röportajda Webber, “Tanrım, şu anda aramız iyi. Fakat, elbette önde şampiyonluk için savaşıyorsanız epey gerginlik oluyor. Birlikte geçirdiğimiz senelerin bazılarında şampiyonluk için savaşıyordum, bazlarında ise savaşmıyordum.”
Fotoğraf: Andrew Ferraro / Motorsport Images
“Her zaman durum biraz çekişmeli bir hal alıyor. Puan için yarışırken takım arkadaşı olmak daha kolay çünkü tabii ki galibiyetler ve şampiyonluklar kazanmak oldukça zor ki bu birçok farklı senaryoda spora yansıdı.”
“Ancak şimdi pozisyonu oldukça değişti, değil mi? Kariyeri devam ettikçe, özellikle geçtiğimiz yılda, motivasyonu ve hayatının sonraki bölümünde ne yapmak istediği konusundaki pozisyonu değişti.” yorumlarında bulundu.
Webber’in emekliliğinden neredeyse 9 yıl sonra Vettel de 2022 sezonunun sonunda spordan ayrılacağını duyurarak eski takım arkadaşına katıldı.
Vettel’in Red Bull’da kazandığı başarıları “tam anlamıyla inanılmaz” olarak tanımlasa da Webber, Alman pilotun emeklilik kararını doğru bulduğunun altını çizdi.
Webber, “Bakın, inanılmaz bir kariyeri oldu, [şampiyonluk] yıllarında yanına yaklaşamıyordunuz."
"Pirelli'nin gelişinden memnun kaldı, kesinlikle ustaca sürüyordu. Üstelik kuralları tamamen anlamak için üzerinde oldukça çok çalıştı ve harika bir iş çıkardı.”
“Ayrıca kısa bir sürede olağanüstü derecede başarı elde etti, tabii ki tüm meslektaşlarımız ve ben buna saygı duyuyoruz.”
“Fakat bence doğru kararı verdi. Elbette, o noktada sizin yerinize kimse karar almıyor ve her şey sizin şahsi görüşünüze kalıyor ama bence bu bir sürpriz olmadı. Bence bu [kararın] geleceği oldukça belliydi.” ifadelerini kullandı.
Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images
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