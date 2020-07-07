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Formula 1 / Son dakika

Webber: "Vettel - Ferrari evliliği sona erdi"

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Webber: "Vettel - Ferrari evliliği sona erdi"
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik
7 Tem 2020 08:48

Mark Webber, sezonun ilk yarışı Avusturya GP'de gördüğü Sebastian Vettel'in ardından taraflar arasındaki evliliğin artık açık bir şekilde bittiğinin görüldüğünü söyledi.

Vettel, sezonun ilk yarışında zor bir hafta sonu geçirdi. Cumartesi günü sıralamaların 2. seansında 11. olarak elenen Vettel, pazar günü Carlos Sainz ile kaza yapmamak için attığı spin sonucunda geriledi ve ancak 10. olabildi.

Takım arkadaşı Charles Leclerc ise olaylı yarışta 7. sıradan 2.liğe yükselmeyi başardı.

5 sene Vettel'in takım arkadaşı olan Webber, Vettel'in Avusturya yarışından sonra "boş" göründüğünü söyledi.

In the Fast Lane podcastine konuşan Webber, "Onların ilişkisi sona erdi. Kimyaları bozuldu ve evlilik bitti."

"Sebastian kırmızı giyiyor, kırmızı aracı sürüyor ancak orada kendisi için bulunuyor. Bazı senaryolarda, bu ilişkinin hemen bitmesini istersiniz. Şu anda tam olarak öyle görünüyor."

"Dinamik açıdan bakarsak, Sebastian yarıştan sonra boş görünüyordu."

"Bana göre Seb senaryosu ne kadar erken biterse, ilgili herkes için daha iyi olur." dedi.

 

Webber, Vettel'in takımdan ayrılacağının telefonda bildirilmesi sürecinin, taraflar arasındaki ilişkiyi açık bir şekilde gösterdiğini düşünüyor.

Anlaşma teklifi olmaması için Webber, "Bu hepimizi, en çok da Sebastian'ı şaşırttı. Ve hatta bunun telefonda yapılması, onunla yüzleşmek istememeleri daha da şaşırtıcıydı..."

"Açıkçası onlar ilişkinin ya da aralarındaki dinamiğin sağlıklı olmadığını düşünüp devam etmemenin en iyi karar olduğuna karar verdiler. Bu tür anlaşmalarda yarım davranamazsınız. Basında çıktığı gibi bir senelik anlaşma, daha az ücret ya da Sebastian'ın daha uzun vadeli anlaşma istemesi gibi durumlar da olmamış."

"Bu tür konular masaya bile koyulmamış. Bu, Ferrari'nin aklından dahi geçmemiş." dedi.

Webber, Vettel'in yarışları bırakacağını düşünmediğini, gelecek sene için bir koltuk bulamasa dahi 2022'de dönebileceğini söyledi.

Webber, "Onun için mücadelenin bittiğini düşünmüyorum. 2022'de karşısına fırsatlar çıkabilir. Kim bilir, belki de 2021'de Red Bull'da olacak?"

"Enerji bulmalı ve kendisini yeniden icat etmeli. O enerjiyi yeniden bulabilmek için zihninden Maranello'yu çıkarmalı."

"Onun Ferrari ile olan ilişkisi yavaş yavaş aşağı doğru döngüde sarsıldı."

"Bunların nedenini günü geldiği zaman konuşabiliriz. Ancak ister 2021, ister 2022 olsun onun gridde olacağını düşünüyorum. Onun içinde hâlâ yarışma arzusu var." dedi.

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Seri Formula 1
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Editör Andrew van Leeuwen

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