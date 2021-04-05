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Önceki / Marko: "Verstappen ve Hamilton tamamen farklı bir sınıfta"
Formula 1 / Son dakika

Webber: "Vettel bir orta grup pilotu değil"

Ekleyen:
, Editör

Eski Formula 1 pilotu Mark Webber, Sebastian Vettel'in orta grup sürücüsü olmadığını ve bu yüzden motivasyonunun olumsuz etkilenebileceğini söyledi.

Webber: "Vettel bir orta grup pilotu değil"

Sebastian Vettel, geçen yıl Ferrari'nin düşük performans göstermesinden ötürü orta grupta mücadele etmek zorunda kalmış ve çoğu yarıştan puansız ayrılmıştı.

Bu yıl Aston Martin'e geçen dört kez dünya şampiyonu, sezonun ilk yarışında yine orta grupta mücadele etmek zorunda kaldı.

İngiliz ekip şu anda pek de iyi performans göstermiyor ve takımların çok az güncelleme getireceği göz önüne alındığında, İngiliz ekibin podyumlar için savaşması son derecede zor görünüyor.

Mark Webber, On The Marbles podcastinde eski takım arkadaşıyla ilgili şöyle dedi: "Açıkçası onun hakkında bir endişeli ve gergin olduğumu söylemem lazım. Açabileceği kaç kart kaldı?"

"Aston Martin'de kendisini gayet iyi hissedeceğini düşünüyorum, şüphesiz takımdaki ortamı sevecek. Artık Maranello'da bulunmak yerine, her zaman çok sevdiği İngiliz atmosferinin ve kültürünün bir parçası olmaktan hoşlanacak. Bunu hep sevdi."

"Ancak bunlar otomatik olarak performansa dönüşmüyor. Yani ortam sayesinde performansı artmayacak. Tur zamanı ve sonuçlar açısından bu birlikteliğin nasıl gideceğini bilmiyorum.''

"Aston Martin'e geçişinin bir önemi yok. Orta grupta yarışırken, aracınızın ne renk olduğunun önemi yoktur. Orta gruptasınızdır ve Seb, bir orta grup sürücüsü değil."

"Takımı henüz yarış kazanabilecek seviyede değil ve Seb'in ihtiyaç duyduğu performansı garanti edemiyorlar. Evet, bu yoldalar, bunu biliyorlar, ancak bu onun motivasyonunu etkileyebilir."

"Bu yüzden sezonun kendisi ve takım için nasıl geçeceği konusunda biraz endişeliyim. Motivasyonunun ve momentumunun nasıl olacağını bilmiyorum."

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Marko: "Verstappen ve Hamilton tamamen farklı bir sınıfta"

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Editör Kemal Şengül

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