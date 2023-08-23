Webber: "Verstappen'in, Vettel'in rekorunu Hollanda'da egale etmesi 'olağanüstü' olur"

2023'te üst üste sekiz yarış kazanan Verstappen, yaz arasının ardından kendi evi olan Zandvoort'taki yarışta Vettel'in 2013'teki dokuz yarışlık rekorunu egale edebilir.

Verstappen, 2021'de takvime geri döndüğünden bu yana Hollanda Grand Prix'sini iki kez kazandı.

Verstappen ve Red Bull'un hakimiyeti hakkında konuşan Webber, galibiyet serilerini hak ettiğini açıkladı.

Webber F1'e verdiği röportajda, "Bence insanların bu hakimiyet seviyesini, bunun için ne kadar çok çalışma ve çaba harcandığını anlaması gerçekten zor."

"Önemli olan da bu, bunun hakkını vermek lazım."

"F1'deki rekabetin derinliği ile bu seviyede bir avantaj elde etmek gerçekten inanılmaz çünkü hata yapmak için çok ama çok fazla fırsat var."

Sebastian Vettel, Red Bull Racing RB7, 1st position, celebrates on arrival in Parc Ferme Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

"Bence onları durduracak olan sadece dayanıklılık sorunları."

"Bence tüm dünya Verstappen'in kendi evinde Zandvoort'ta yarışı kazandığını görmek istiyor. Bu olağanüstü olurdu, kesinlikle kazanmalı." dedi.

Verstappen şu anda sıralamada takım arkadaşı Sergio Perez'in 125 puan önünde yer alıyor.

İkili arasındaki büyük fark göz önüne alındığında Webber, yaz tatilinden sonra Verstappen'in omuzlarındaki baskının daha da azalacağını düşünüyor.

"Verstappen, harika bir performans sergiliyor. Piste çıktığı an adeta işi bitiriyor."

"Sahip olduğu seviyeyi biliyoruz - en üst seviyede. Artık kariyerinde köklü bir yere sahip ve muazzam bir deneyimi var."

"Yaz tatilinin tadını çıkaracak ve yenilenmiş olarak geri dönecek. Bence üzerinde baskı olmadığı için bu onun için daha da büyük bir avantaj."