Webber: "Verstappen ve Hamilton'ın sakin bir yıla ihtiyacı var"

Geçen yılki şampiyona, Abu Dhabi Grand Prix'sinin son turunda güvenlik aracının yarışı yeniden başlatmasının ardından Verstappen’in Hamilton’u geçerek kazanması ile olaylı bir şekilde sonuçlanmıştı.

Hamilton yarışın gidişatına o kadar öfkeliydi ki Formula 1’i bırakmayı düşündü. Takım patronu Toto Wolff, "hayal kırıklığına uğramış" sürücüsünün 2022'de geri döneceğinden emin olmadığını söyledi.

37 yaşındaki sürücünün, geçtiğimiz günlerde sosyal medyadaki sessizliğini bozarak 'geri döndüğünü' duyurarak bu söylentiyi yalanladığı görülüyor.

2022 kurallarının elden geçirilmesiyle, Red Bull ve Mercedes'in geçen sezon olduğu gibi zirvede yarışacaklarının bir garantisi yok.

Wide World of Sports'a konuşan Webber, "Bu çok zor, bence hepimizin bir yıl araya ihtiyacı var. Hâlâ kapanması gereken bazı eski yaralar var"

“Belki kariyerlerinden sonra birlikte kırmızı bir şarap içebilirler. Fakat eğer birbirleriyle rekabet ederlerse, birbirlerine karşı acımasız rakipler olmaya devam edecekler ve sporda istediğimiz de bu.” dedi.

Hamilton'ın sekizinci şampiyonluğuna sadece yarım tur kalmıştı ve olası bir şampiyonluk halinde tüm zamanların en çok şampiyon olan tek ismi olacak.

Bu yıl yeni bir takım arkadaşı olacak. Genç yetenek George Russell bu sene Mercedes’te Valtteri Bottas’ın yerine geçecek ve Webber’e göre 2023 için İngiliz pilotun kendini yenilemesi gerekiyor.

Webber, “Geçen yılın sonunda mental olarak onun için gerçekten zor bir son oldu"

“Bu şekilde kaybetmek için yarışın yüzde 99’luk kısmını önde götürdü. Kim olursanız olun, bu kabullenmesi zor bir son.”

Lewis Hamilton, Mercedes W12, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B, Lando Norris, McLaren MCL35M, the rest of the field at the start

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images