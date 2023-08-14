Webber: "Verstappen, sorun yaşamazsa Vettel'in rekorunu kıracak"
Eski Formula 1 pilotu Mark Webber'e göre Max Verstappen'i Sebastian Vettel'e ait olan arka arkaya galibiyet rekorundan alıkoyacak tek şey dayanıklılık sorunları.
Tarihi bir sezon geçirmekte olan Max Verstappen, şu ana kadar düzenlenen 12 yarışın 10'unda damalı bayrağı ilk sırada gören isimdi.
Dahası, bu 10 galibiyetin sekizi arka arkaya geldi; dolayısıyla dokuz yarışla Sebastian Vettel'e ait olan "arka arkaya en çok yarış kazanma" rekorunu kırması da an meselesi.
Vettel'in bu rekoru kırdığı dönemki takım arkadaşı Mark Webber de Verstappen'in performansını övmekte.
F1.com'a konuşan Webber, "Bence insanların bu hakimiyet seviyesini, ne kadar çok çaba harcandığını anlaması gerçekten zor."
"F1'deki rekabet derinliği ile bu seviyede bir avantaj elde etmek... Pit stoplar, dayanıklılık, pilot hataları gibi sıkıntı çıkarabilecek birçok faktör var, ancak hiçbiri yaşanmıyor."
"1988 McLaren'dan bu yana böyle bir şey görmemiştik." dedi.
Max Verstappen, Red Bull Racing
Fotoğraf: Erik Junius
Verstappen'in Vettel'e ait olan rekoru kırıp kıramayacağı da sorulan Webber, "Bence kendisini durdurabilecek tek şey dayanıklılık sorunları."
"Bence tüm dünya onun kendi evinde [Zandvoort'ta] kazandığını görmek istiyor, kesinlikle olağanüstü olurdu."
"Kendisi yaz arasının tadını çıkaracak, yenilenmiş olarak geri dönecek ve bence üzerinde baskı olmadığı için bu onun için daha da büyük bir avantaja sahip olacak." dedi.
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