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Formula 1 / Son dakika

Webber: "Verstappen henüz Pazar günleri Hamilton seviyesinde değil, ama bu normal"

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Webber: "Verstappen henüz Pazar günleri Hamilton seviyesinde değil, ama bu normal"
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Eski F1 pilotu Mark Webber, Max Verstappen’in Formula 1’de büyük bir yıldız olabilmek için ‘son dokunuşlarına’ çalıştığını düşündüğünü söyledi. Formule1.nl’e konuşan Webber’e göre Verstappen Pazar günleri henüz dünya şampiyonu Lewis Hamilton’la aynı seviyede değil.

215 Grand Prix’de yarışan ve 9 galibiyet elde eden Webber, Formula 1 dergisinin “Year of Max” (Max’ın senesi) özel sayısı için verdiği röportajda bunları söyledi.

Verstappen'in 2020 sezonunu değerlendirmesi istendiğinde ise 2007’den 2013’e kadar kendisi de Red Bull’la yarışan Avustralyalı pilot, çok etkilendiğini belirtti: “Max çok, çok, çok iyi bir iş çıkardı.”

Webber buna ek olarak Verstappen’in halen güçlü bir şekilde gelişim gösterdiğine de inanıyor: “Becerilerine son dokunuşlarını yapıyor, öyle diyebilirim."

"Cumartesi günleri Lewis Hamilton seviyesinde mi, yani Lewis’le aynı yeteneklere mi sahip? Evet. Pazar günleri Lewis’le aynı seviyede mi? Hayır, değil. Ama bu normal.”

“Formula 1’deki ilk 5 yılınızda 5 dünya şampiyonluğu kazanmıyorsunuz. Kimse bunu yapmadı. Tecrübe kazanmanız gerekiyor, bunu bir rutin hale getirip olgunlaşmanın genel safhalarından geçmeniz gerekiyor."

"Baskın bir araca sahip olup erkenden şampiyonluğunu kazanması gibi, ya da haftalarca arka arkaya tek başına 2 saat önde olmak gibi şeylere alışması gerek.”

Webber gülerek bunların lüks sorunlar olduğunu söyledi. “Bu tür durumlarla karşılaşan pek sürücü yok: bir süre domine edip bunu yaparken rahat ve kayıtsız kalacak normalliğe ve huzura sahip olmak, bu bir tecrübe. Bunu öğrenmeli."

"O ve Charles Leclerc bu arada. Geleceğin yıldızları onlar.”

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Lewis Hamilton , Mark Webber , Max Verstappen
Takımlar Red Bull Racing
Editör Memet Kağan Bilgili

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