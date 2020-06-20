Webber: "Verstappen-Hamilton savaşının kaderini Honda belirleyecek"

Red Bull, sezon öncesi testlerinde Mercedes'e en yakın takım görüntüsü çizmişti ve bu yıldan gerçekten umulu görünüyorlar.

Ancak hem Red Bull hem de Honda'nın son altı yılın şampiyonu olan Mercedes'i yenmesinin hiç de kolay olmayacağı düşünülüyor.

Mark Webber, Red Bull'a güvense de Max Verstappen'in şampiyonluğunun Honda'ya bağlı olduğuna inanıyor.

Ziggo Sport'un F1 Cafe programına konuk olan Webber şöyle dedi: "Bence şampiyonluk savaşı gerçekten onunla [Verstappen] ve Lewis arasında olacak."

“Mücadelede olabilecek başka bir isim göremiyorum. Ferrari bu sene mücadelede olmayacak. Şu anda Lewis'i mağlup edebilecek başka kimse yok, sadece Max var."

“Milton Keynes'e, aerodinamistlerine ve bir takım olarak çalışma şekillerine inanıyorum. Her şey Honda'nın tüm sezon boyunca Mercedes'le baş edip edemeyeceğine bağlı. En büyük problem burada."

“Mercedes muhtemelen biraz daha fazla güce sahip. Haliyle daha fazla yere basma gücü ile yarışabiliyorlar. Bu da sizin hayatınızı biraz daha kolaylaştırır."