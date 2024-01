Webber ve Stella, Piastri'ye çaylak F1 sezonunda nasıl yardımcı oldular?

Testlerin yapılmadığı ve sprint etkinliklerinin yarış hafta sonlarında pist süresinden ödün verdiği bir dönemde, McLaren gibi yüksek profilli bir takıma, özellikle de Lando Norris gibi bariz bir yeteneğe sahip bir sürücünün yanına gelmek kolay değildi.

Buna ek olarak Piastri, 2021'in sonundaki son F2 yarışından sonra yarışmadığı için bir yılı kenarda geçirmişti. 2022'nin ilk yarısında eski bir Alpine F1 aracı ile yaptığı özel testler ona değerli tecrübeler kazandırdı ancak yaz aylarında McLaren'e geçişinin duyurulmasının ardından bu program durma noktasına geldi.

MCL60'ın 2023 sezonunun başındaki zorlu ve rekabetçi olmayan durumu göz önüne alındığında, Avustralyalı büyük bir zorlukla karşı karşıya kaldı. Ancak, aracın performansında sezon ortasında yaşanan sıçrama, Piastri'nin deneyim kazandıkça kişisel bir adım atmasıyla örtüştü ve Piastri bundan tam anlamıyla yararlanmayı başardı. Silverstone'daki dördüncülük gelecek yılların işaretiydi ve Piastri bunu Japonya'daki üçüncülük, ardından ikincilik ve Katar'daki son derece etkileyici pole ve sprint zaferiyle sürdürdü.

Her genç sürücünün etrafında iyi bir ekibe ihtiyacı vardır ve Piastri'nin durumunda özellikle iki kişi onun bu kadar hızlı ilerlemesine yardımcı oldukları için takdir edilmeli. Piastri'nin McLaren'e gelişi, Andrea Stella'nın takım patronluğuna terfi etmesiyle aynı zamana denk geldi. Eski bir mühendis olan Stella, sürücüler ve onlardan en iyi şekilde nasıl yararlanılacağı konusunda harika bir anlayışa sahip. Diğer isim ise, eşi Ann Neal ile birlikte Piastri'yi McLaren koltuğuna oturtan Mark Webber'di. Eski Red Bull Formula 1 pilotu, Piastri'nin zorlu bir çaylak sezonunda yolunu bulmasına yardımcı olmak için kendi deneyimlerinden yararlandı.

Webber, Piastri'nin 2023 formu için "Genel olarak, elbette çok, çok, çok gururluyum, çok mutluyum. En çılgın rüyalarımızda bile böyle bir sezonla başlamayı bekleyebileceğimizi sanmıyorum. Ancak dünyanın en iyileriyle takıldığı için yapması gereken işler olduğunu biliyor."

"Bir yarış pilotu için 15 ay yarışmamak asla iyi bir şey değildir. Biraz test yaptı ama yarışmanın yerini hiçbir şey tutamaz. Her ne kadar bunu bir bahane olarak kullanmak istemese de, çünkü o hiçbir zaman bahane üretmez, ilk altı ay boyunca kesinlikle çok geride kaldığını düşünüyorum."

"Açıkçası, sadece yarışmak değil, bu seviyede 15 ay boyunca start ışıklarını, pit stopları ve diğer şeyleri, güvenlik araçlarını görmemiş olmanız yardımcı olmaz. Aradaki farkın bu kadar büyük olması biraz şok ediciydi. Ama o bunu kendi adımlarıyla atlattı. Açıkçası takım da başlangıçta zorlanıyordu. Üçüncü yarış ise kendi ülkesindeki yarıştı. Onun için erken dönemde psikolojik olarak düşünülmesi gereken çok şey vardı ve bunun üstesinden çok çok iyi geldi." dedi.

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images Oscar Piastri, McLaren

McLaren'in gelişim programı hızlandıkça, Norris'in en yeni parçalara sahip olduğu, Piastri'nin ise beklemek zorunda kaldığı durumlar oldu. Takım arkadaşınızla karşılaştırma yapmak bu kadar önemliyken hayal kırıklığına uğramak kolay olabilirdi ancak genç adam daha büyük bir resmi gördü.

Webber, "Bazı güncellemelerle ilgili bazı kaymalar yaşadık, bu da anlaşılabilir bir durumdu çünkü takım doğru yola geri dönmek için çok çabalıyordu. Bu yüzden öncelikler konusunda bir dengesizlik vardı ve o bunu iyi idare etti. Sprint yarışları da çok zorlu ve çok serttir."

"(F1) Lastiğe çok duyarlı bir şampiyona, bir seansta bir set kaybettiğinizde büyük çocuklarla senkronize olamıyorsunuz. Hafta sonlarını temiz bir şekilde bir araya getirmek için çok fazla şey var, artık spor çok teknik." dedi.

Katar sprint zaferi, özellikle de Max Verstappen'in Piastri'yi kovalamasının ardından geldiği için en önemli olaydı. Baskı altındayken bir adım bile yanlış atmadı.

Webber, "Telsizde dinliyor olmak büyüleyiciydi. 'Max, George'u [Russell] geçtiğinde bana haber ver' diyordu ve sonra bu oldu. Ve sonra Max geldiğinde her şeyi hazır hale getirme şekli karşısında McLaren çalışanları 'Vay canına, bu ancak üçüncü, dördüncü yılda olur' diye söylendiler."

"Oscar'ın sevdiğimiz yönü de bu. Hâlâ boşluklar var, olmak zorunda. Bu çok açık. Ama nihayetinde önümüzdeki iki ya da üç yıl içinde elbette bu boşlukları yavaş yavaş kapatmaya başlayacağız." dedi.

Piastri'nin sezonunun en etkileyici yönlerinden biri çok az hata yapmasıydı. Montreal ve Zandvoort'taki antrenmanlarda hatalar yaptı. İkincisi McLaren'de yerine geçtiği Daniel Ricciardo'nun kaza yapmasına neden oldu. Zirveye yakınken ve büyük çocuklarla yarışırken ilk turda tek tük çarpışmalar yaşadı.

Fotoğraf tarafından: Andy Hone / Motorsport Images Oscar Piastri, McLaren MCL60, George Russell, Mercedes F1 W14, Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Webber, "Çok fazla malzeme kullanmadı (kaza yaparak israf etmedi), biz de bunu bekliyorduk, ki bu her zaman kolay değildir. Şubat ayında 'Dikkatli olmalıyım, ilk yılımda çok yumuşak olmamalıyım' dedi. Oscar böyledir."

"İnsanlara itibarlarına göre ödeme yapmayacağımızı (yaklaşmayacağımızı) söyledim. Onlara saygı duyacağız; onlar dünyanın en iyi adamları. Onlarla yarışmalıyız, istediğiniz kadar sert ve adil olun ama çok da kolay lokma olmayın, çünkü insanlar bunu bekleyebilir. O böyle biri değil." dedi.

Webber, Piastri'nin Norris'ten çok şey öğrendiğini kabul etmekle birlikte, birbirlerine yol gösterdikleri için bunun tersinin de geçerli olduğunu düşünüyor.

İkili için Webber, "Bence takım içinde kendilerini geliştirdiler. Lando'ya bazı yeni şeyler gösterdi. Açıkçası Lando da Oscar'a pek çok şey gösterdi. O çok deneyimli bir takım arkadaşı. Bence Lando için büyük bir değişiklik oldu ve bu garajın her iki tarafı için de mekanikerler ve herkes açısından olumlu oldu. Bu da Lando için pek çok açıdan olumlu oldu." dedi.

Piastri, yılın ilk bölümünde öğrenecek ve özümseyecek çok şey olduğu için yarış hafta sonlarında hızlanmak için zaman ayırdığını ve bu nedenle sıralamalarda hızlı olmakta zorlandığını kabul etti. Sezonun son yarışlarında Piastri'nin Cuma günleri sınırlarını zorladığı açıkça görülüyordu ve bu süreç bu yıl daha da hızlanacak.

Webber, "Bazı seansları kazanacak, evet. Bugünlerde araçlar çok teknik ve kendi gereksinimlerinize çok özeller ve açıkçası, bu mühendislerle ilk kez çalıştı. Max sekiz yıldır, Lando ise beş yıldır mevcut mühendisleriyle birlikte, yani bu bağ, bu evlilik zaman alıyor. Elit isimler yerlerine iyice yerleştiler. Oscar'la bunu hızlandıramayız. Ama yapabileceğimiz şey ona destek vermeye devam etmek."



"McLaren çok ama çok iyi davrandı. İlk yılında Andrea'ya sahip olduğu için çok şanslıydı. Andrea sportif açıdan Oscar için çok iyi oldu. Andrea'nın Oscar'ı sevdiğini biliyorum." dedi.

Stella, Norris/Piastri ikilisinin 2023'te takımı ileriye taşımaya yardımcı olduğunu kabul ederken, iki pilotun iyi anlaştığını da vurguladı.

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Oscar Piastri, McLaren, 3. pozisyon, Andrea Stella, Takım Müdürü, McLaren, Lando Norris, McLaren, 2. pozisyon, kupalarla birlikte

Stella, "Lando ve Oscar arasındaki ilişki takımımızın en güçlü yanlarından biri. Lando'nun takım arkadaşı olmanın keyifli olduğunu söylemeliyim çünkü bu tür bir ilişkiyi Carlos [Sainz] ve Daniel ile zaten gördük. Bu nedenle Lando'nun takımı destekleyen ve her iki sürücünün de gelişimini destekleyen verimli bir ilişki kurmak için ne kadar çok koşul yarattığını kabul etmek isterim. Bir de Oscar var. O da benzer bir özellikle geldi. Birbirlerini yavaş yavaş tanımanın doğal süreciyle birlikte, şimdi bunun iki sürücü arasında çok işlevsel bir işbirliği yarattığını görebiliyoruz." dedi.

Stella, Webber'in Norris'in F1 deneyiminin daha fazla olmasına rağmen iki pilotun birbirlerinden bir şeyler öğrendikleri yönündeki görüşünü destekledi.

Stella, "Geçen yıl da her zaman ikisinin sürüş ve teknik açıdan karakteristik özelliklerini bir dereceye kadar tamamladığını kabul ettim. Bu da demek oluyor ki daha 1. antrenman seansından itibaren birbirlerinin verilerine bakarak 'Ben burada daha iyisini yapabilirim çünkü Oscar'ın burada hâlâ iyi olabileceğini biliyorum' diye düşünebilirler ve Oscar da Lando'nun verilerine bakarak bunun tam tersini söyleyebilir. Bunun hafta sonları toparlanmaya katkıda bulunduğunu düşünüyorum."

"Sürücülerin birbirleriyle ve ekipleriyle işbirliği yapma biçimleriyle ilgili olarak bir adım daha atmayı gerçekten dört gözle bekliyoruz." dedi.

McLaren'in yeni teknik isimler Rob Marshall ve David Sanchez'in de katılımıyla yükseliş ivmesini sürdürmesi ve bu yıl Red Bull'u kovalamada ön sıralarda yer alması bekleniyor.

Katar sprint zaferi memnuniyet vericiydi, ancak bir sonraki adım bir grand prix zaferi olacak ve Piastri'nin mi yoksa Norris'in mi önce geleceğini ve özellikle Piastri kazanırsa bunun ekip içindeki dinamiğe ne yapacağını görmek büyüleyici olacak.

Stella, "Geçen yıl Red Bull'da gördüklerimizi göz önünde bulundurursak bu inanılmaz bir sonuç olur, çünkü başka kimseye pek yer kalmamıştı. Bence Oscar'dan bir zafer alırsak bu inanılmaz bir duygu olur ve Lando için de inanılmaz bir duygu olur çünkü bu yarış kazanabilecek bir aracımız olduğu anlamına gelir."

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images Oscar Piastri, McLaren MCL60, Lando Norris, McLaren MCL60

"Kendimi bir saniyeliğine Lando'nun zihnine yansıtsam, sanırım onun ne kadar adil bir rakip olduğunu fark ederdim. O çok adil bir insan ve kendisine 'Oscar'ın yapabildiğinin aynısını yapmak için neyi daha iyi yapmam gerekiyor' diye sorardı."

"F1'deki şampiyonlara bakarsak, kesinlikle Verstappen geçen yılki veya 2021'deki sürücü değil ve kesinlikle başladığı zamanki sürücü değil. Her şey sürekli gelişimle ilgili ve Lando'nun bu durumu kesinlikle bu şekilde ele alacağını düşünüyorum. Ama Oscar da bu durumu bu şekilde değerlendirirdi. Nasıl ayakları yere basan biri olduğunu, zafere nasıl tepki verdiğini görürsek, 'bunu nasıl pekiştirebilirim' diye düşünürdü."



"Benim için sürücülere mesaj her zaman her gün gelişmek için ne yapabileceğinizle ilgili olmuştur." dedi.