Webber: "Sürücülerin Katar'daki durumu baya kötüydü"

Yaz aylarının son günlerinde gerçekleşen 57 turluk Katar Grand Prix’si boyunca pilotlar sıcak ve nemden dolayı zorlu koşullarda yarışıyordu.

Lastik aşınması tartışmalarının ardından getirilen minimum üç pit stop kuralı işleri daha da zorlaştırdı. pilotların tüm yarışı sıralama turu temposunda koşmasına sebep oldu.

Yarışın yüksek temposuna ve iklim koşullarına dayanamayan pilotlar yarış boyunca sorun yaşadılar.

Esteban Ocon yarışın henüz 16. turunda kaskının içine kustuğunu açıklarken, Logan Sargeant aşırı su kaybından dolayı yarıştan çekilmek zorunda kaldı ve Lance Stroll aracının içinde bayıldı.

Mark Webber, Katar’daki yarışın ardından “kötü” durumdaki pilotlar için değişiklik çağrısında bulundu.

Haberlere göre yarışın hemen sonrasında birçok sürücü bayılırken, araç içi kamera görüntülerinde Stroll ve Albon’un araçtan çıkmakta zorlandıkları görüldü.

Ayrıca Williams, Albon araçtan çıkmaya çalışırken pilotlarıyla ilgilenen Alfa Romeo teknikerlerine sosyal medya üzerinden teşekkür etti.

Yarışın galibi Max Verstappen ve ikinci Oscar Piastri de zorlandı. Podyum töreni öncesi bekleme odasında Verstappen oturdu ve duvara yaslandı, Piastri ise yere uzandı.

McLaren pilotu Piastri’nin menajerliğini yapan Webber, Piastri’nin bu yarışı hayatının en zor yarışı olarak nitelendirdiğini ancak diğer pilotların da zor durumda olduğunu fark edince biraz rahatladığını söyledi.

Webber Channel 4’e verdiği demeçte Piastri hakkında şöyle söyledi: “Hayatının en zor yarışı olduğunu söylüyor. Açıkçası çok fazla yarış tecrübesi yok. Ancak başka pek çok pilotun da aynı sıkıntıları yaşadığını duymak onu biraz olsun rahatlattı.”

Eski Formula 1 pilotu Webber, yarışın bitiminden hemen sonra pilotlar araçlarını park ederken pilotların yaşadığı zorluğu gözleriyle gördüğünü söyleyerek şu açıklamalarda bulundu: “David Coulthard’la beraber pilotların araçlarını park ettiği alandan geçtik ve gördüğümüz manzara korkunçtu. Pilotlar gerçekten kötü durumdaydı, araçtan inmekte zorlanıyorlardı.”

“Ancak podyumdaki üç pilot da su içemiyordu, kokpitte tek başlarına duruyorlardı.”

“Sanırım çıkarılacak derslerden biri hemen sıvı alımına ihtiyaç duydukları. Bu denli uzun bir yarıştan sonra soğuk bir şeylere ihtiyaç duyuyorlar.”

Oscar Piastri, McLaren, 1st position, with Mark Webber Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Sky Sport muhabiri Schiff:”Katar’daki koşullar sınırı zorladı”

Yarış sonrası pilotların durumu ile ilgili açıklama yapan Craig Slater, iki ya da üç pilotun aşırı su kaybı nedeniyle sağlık merkezine götürüldüğünü bildirdi. Sonrasında Williams takımı Alex Albon’un sağlık merkezine kaldırılan pilotlardan biri olduğunu açıkladı.

Albon’un takım arkadaşı Logan Sargeant da sağlık sorunlarından dolayı yarıştan çekilmişti. Benzer şekilde Lance Stroll’ün kapalı park alanında bir ambulansın yanında durduğu görüldü. Aston Martin pilotu Stroll aracın içinde baygınlık geçirdiğini iddia etti.

Bu konuya dair Sky Sports muhabiri Naomi Schiff, yarış koşullarının sınırları zorladığını söyledi ve şöyle devam etti: “Sıcaklık, nem, pistin yüksek hızlı yapısı, yüksek hızlı virajların vücuda uyguladığı yüksek G kuvveti ve pilotların pistte üstesinden geldiği tüm etkenleri bir araya getirdiğinizde pilotların başa çıkması gereken çok fazla şey olduğunu göreceksiniz.”

“Bu koşulların güvenli olup olmadığını düşündüğümüzde ise Logan Sargeant dışında tüm pilotların zorluklarla başa çıkabildiğini söyleyebiliriz. Neredeyse tüm pilotlar hiçbir yara almadan yarışı bitirdi.” “Ancak pistteki koşulların sınırları zorladığını söyleyebilirim. Şartlar böylesine zor olmasa dahi pilotların kokpitte üstesinden gelmesi gereken çok mesele var.”

“Arabada susuz kaldığınız, fren yapmaya çalıştığınızda kollarınıza krampların girdiği eski zamanları hatırlıyorum. Bu tür koşullarda araç kullanmak şüphesiz rahatsız edici.”

Katar’daki yarış tartışılmaya devam ederken konuya dair FIA, gelecekte olağanüstü hava koşullarında yarışma veya yarışmama koşullarının neler olacağına ilişkin kuralları kesinleştireceğini duyurdu.

Tartışmalı yarışın ertesi günü FIA tarafından yapılan açıklamada şu ibarelere yer verildi: “FIA, gelecekte olağanüstü hava koşullarında yol göstermesi için Katar’daki durumla ilgili bir inceleme başlatmıştır”

“Paris’te yapılacak olan tıbbi komisyon toplantısında bir dizi tedbir görüşülecektir. Tedbirler arasında pilotlar için rehberlik, kokpitteki hava akışını daha verimli hale getirecek değişiklikler üzerine araştırmalar bulunmaktadır. Bu tedbirlerin yanı sıra daha uygun iklim koşullarında yarışmak için takvimde değişiklik önerileri yer alabilir.