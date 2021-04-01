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Webber, ‘sihirbaz’ Perez’in iyi sonuçlar alacağından emin

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Mark Webber, Sergio Perez’in takımdaki ana rolünün Max Verstappen’i desteklemek olabileceğini bildiğini ancak Meksikalı pilotun yine de ‘’iyi sonuçlar alacağından’’ emin olduğunu dile getirdi.

Webber, ‘sihirbaz’ Perez’in iyi sonuçlar alacağından emin

Sergio Perez, Red Bull’la katıldığı ilk yarış olan Bahreyn GP ile güçlü bir başlangıç yaptı ve pit yolundan başladığı yarışı beşinci sırada tamamladı.

Perez’den önce, Red Bull’un sürücü programında yetişmemesine rağmen Red Bull'da yarışan son sürücü olan Webber, Perez’in Red Bull’da başarılı zamanlar geçireceğini düşünüyor.

On The Marbles podcastinde konuşan Avusturalyalı eski pilot, ‘’Bence orada çok başarılı olacak. Şu anda kazan kazan durumu içindeler.’’

‘’Perez, Max için kesinlikle iyi bir destek, bence önceki iki sürücülerinden daha iyi işler çıkaracak.’’

‘’O lastiklerde adeta bir sihirbaz, çok hünerli. Bu yıl sağlam bir sezon geçirme şansı çok yüksek.’’ dedi.

Webber seriden ayrıldığından beri Mercedes her şampiyonayı kazandı ve ona göre Perez, Red Bull'un bu meydan okumasında önemli bir rol üstlenecek.

‘’Eğer mücadelede tek bir güçlü sürücünüz varsa, stratejiyi kurmak ve Red Bull’un yapmak istediği gibi Mercedes’e üstünlük kurmak zordur. Perez, bunun için orada. Neler yapacağını görmek beni heyecanlandırıyor.’’

‘’Daha önce birden fazla kez Takımlar Şampiyonasını kazandık. Eğer aynı araçla kazananın arkasında üç, beş veya on saniye geride bitiriyorsanız, bu takım için harikadır ve Perez'in de yapması gereken şey bu."

‘’Verstappen, onun için zorlu olacak ancak bence Perez gerçekten bu sezon iyi bir iş çıkarabilir.’’

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Editör Betim Aker

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